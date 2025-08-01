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BYD'den şaşırtıcı hamle: Yuan Up için yüzde 25 fiyat indirimi

Çinli elektrikli araç devi BYD, kompakt SUV modeli Yuan Up'ın akıllı sürüş özelliklerinden arındırılmış, daha uygun fiyatlı yeni bir varyantını piyasaya sürerek pazarda dengeleri değiştirdi. Bu yeni model, 74.800 Yuan (yaklaşık 10.400 ABD Doları veya 422.000 TL) başlangıç fiyatıyla, önceki giriş seviyesi modele göre %25'lik kayda değer bir indirim sunuyor.

01 Ağustos 2025 | 11:36
BYD'den şaşırtıcı hamle: Yuan Up için yüzde 25 fiyat indirimi

Yeni varyantın en dikkat çekici özelliği, menzilinin 401 km'den 301 km'ye düşürülmesi ve akıllı sürüş sistemi ile birlikte gelmemesi. Bu durum, BYD'nin akıllı sürüş stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor ve markanın daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etme amacını yansıtıyor.

Yeni uygun fiyatlı model, 32 kWh'lik daha küçük bir batarya paketiyle donatıldı ve 301 kilometrelik bir CLTC menzili sunuyor. Yuan Up'ın diğer üç varyantı ise 45,12 kWh batarya paketiyle 401 kilometrelik CLTC menziline sahip. Ayrıca, diğer üç varyantta BYD'nin DiPilot 100 akıllı sürüş çözümüne dayalı God's Eye C akıllı sürüş sistemi bulunurken, yeni varyantta bu özellik yer almıyor.

 

BYD'nin Strateji Değişikliği

BYD, bu yılın başlarında akıllı sürüş yeteneklerine olan bağlılığını artırmış ve 10 Şubat'ta sürücü destek sistemleriyle donatılmış 21 modelini piyasaya sürmüştü. 

O dönemde Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde gelişmiş akıllı sürüş özelliklerinin emniyet kemerleri ve hava yastıkları kadar önemli bir araç özelliği haline geleceğini belirtmişti.

 

Ancak, yeni Yuan Up modelinde akıllı sürüş özelliklerinin bulunmaması, BYD'nin bu konudaki stratejisinde bir evrimi işaret ediyor. Bu durum, akıllı sürüş özelliklerinin BYD araçlarının cazibesini beklenen düzeyde artırmamış olabileceği düşüncesiyle de açıklanabilir.

 

Satış Performansı

Geçtiğimiz iki ayda, Yuan Plus Smart Driving Edition ve Yuan Plus Honor Edition gibi Yuan model ailesi üyelerinin satışlarında önemli düşüşler yaşandı. 

Buna rağmen, Yuan ailesi bu yılın ilk yarısında yıllık %11,96 artışla 191.011 adet satarak BYD Group'un toplam satışlarının %8,90'ına katkıda bulundu. BYD, Yuan ailesinin bugüne kadar toplam 1,5 milyon adet sattığını da duyurdu.

Yuan Up, ilk olarak 26 Mart 2024'te piyasaya sürülmüştü ve Avrupa ile Malezya dahil olmak üzere birçok denizaşırı pazarda "Atto 2" adıyla satışa sunuluyor.
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