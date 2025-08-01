BYD'den şaşırtıcı hamle: Yuan Up için yüzde 25 fiyat indirimi

Buna rağmen, Yuan ailesi bu yılın ilk yarısında yıllık %11,96 artışla 191.011 adet satarak BYD Group'un toplam satışlarının %8,90'ına katkıda bulundu. BYD, Yuan ailesinin bugüne kadar toplam 1,5 milyon adet sattığını da duyurdu.

Yuan Up, ilk olarak 26 Mart 2024'te piyasaya sürülmüştü ve Avrupa ile Malezya dahil olmak üzere birçok denizaşırı pazarda "Atto 2" adıyla satışa sunuluyor.