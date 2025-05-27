BYD fiyat indirimine gidince neden hisseler düştü?

Habere göre BYD'nin popüler Seagull modelinin fiyatı 69.800 yuan'dan (yaklaşık 9.700 $) 55.800 yuan'a (yaklaşık 7.750 $) düşürüldü. Bu indirim, dün şirketin Hong Kong borsasındaki hisselerinin %8,6 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Benzer şekilde, rakip firmalardan Geely'nin hisseleri %9,5, Great Wall Motors'un %5, Xpeng'in %4 ve Li Auto'nun %5 oranında düştü.

Buna karşın Citi analistleri, BYD’nin fiyat indiriminin, 24-25 Mayıs tarihleri ​​arasında bayilerdeki mağazalara gelen müşteri sayısında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 30 ila 40 oranında artışa neden olmasını bekliyor.

Fiyat indirimleri, BYD'nin 2025 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını %20-30 oranında artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak bazı analistler, bu tür agresif fiyatlandırma stratejilerinin sürdürülemez olduğunu belirtiyor.

BYD'nin fiyat indirimleri, satışları bu yıl büyük bir artış göstermesine rağmen geldi. Şirketin bu yıl 5 milyondan fazla araç satması bekleniyor ve Nisan ayında Avrupa’da ilk kez Tesla’dan daha fazla elektrikli araç sattı.

Geçtiğimiz hafta BYD, Seagull modelinin Avrupa versiyonu olan Dolphin Surf’ü tanıttı. Bu kompakt hatchback model, Haziran ayında 15 Avrupa pazarında satışa sunulacak ve başlangıç fiyatı 23.000 euro (26.000 dolar) olacak; bu da Tesla’nın en ucuz modelinden yaklaşık 19.000 dolar daha ucuz.

