BYD Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

BYD, Türkiye'deki büyük yatırımının ardından, Ağustos 2025'e ait güncel sıfır otomobil fiyat listesini yayımladı. Listeye göre, 2025 model BYD araçların başlangıç fiyatları BYD Dolphin modeliyle birlikte 1.435.000 TL'den başlıyor.
BYD 2025 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ
|Model
|Fiyat
|BYD Atto 3
|2.038.500 TL
|BYD Dolphin Comfort
|1.629.500 TL
|BYD Dolphin Design
|1.754.500 TL
|BYD Seal U EV Design
|2.403.250 TL
|BYD SEAL U DM-i 1,5L Design
|2.358.000 TL
|BYD SEAL U DM-i 1,5T AWD Design
|3.499.250 TL
|BYD SEAL Design
|2.186.000 TL
|BYD SEAL EXCELLENCE
|3.595.750 TL
|BYD HAN EXECUTIVE
|4.261.750 TL
|BYD TANG FLAGSHIP
|4.837.000 TL