ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BYD Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

Ağustos 2025 itibarıyla sıfır BYD modellerinin fiyatları 1.629.500 TL'den başlayıp 4.837.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. En güncel BYD otomobil fiyat listesini haberimizde derledik. İşte Ağustos ayı itibari ile BYD otomobillerinin liste değerleri.

05 Ağustos 2025 | 14:58
BYD Güncel Sıfır Otomobil Fiyatları (Ağustos 2025)

BYD, Türkiye'deki büyük yatırımının ardından, Ağustos 2025'e ait güncel sıfır otomobil fiyat listesini yayımladı. Listeye göre, 2025 model BYD araçların başlangıç fiyatları BYD Dolphin modeliyle birlikte 1.435.000 TL'den başlıyor.

BYD 2025 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ

ModelFiyat
BYD Atto 32.038.500 TL
BYD Dolphin Comfort1.629.500 TL
BYD Dolphin Design1.754.500 TL
BYD Seal U EV Design2.403.250 TL
BYD SEAL U DM-i 1,5L Design2.358.000 TL
BYD SEAL U DM-i 1,5T AWD Design3.499.250 TL
BYD SEAL Design2.186.000 TL
BYD SEAL EXCELLENCE3.595.750 TL
BYD HAN EXECUTIVE4.261.750 TL
BYD TANG FLAGSHIP4.837.000 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL