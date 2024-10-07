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BYD, ne zaman Türkiye'de otomobil üretecek?

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'de yatırım kararını açıklamıştı. Süreç ilerliyor. Peki, BYD ne zaman Türkiye'de otomobil üretmeye başlayacak?

07 Ekim 2024 | 00:12
BYD, ne zaman Türkiye'de otomobil üretecek?

AA'nın son haberine göre BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilmesi planlanan Binek Araç Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin ÇED başvuru dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunuldu. Böylece, projeye ilişkin ÇED süreci başlatıldı. ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, planlanan yatırım ile Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsa tahsisi yapılan organize sanayi alanında BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi tarafından 200 bin kapasiteli şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretimi yapılacak. Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montaj, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak.

Araç üretimi için gerekli diğer parçalar ise Çin ve Türkiye'den tedarik edilerek, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli binek araçların üretimi, taban alanı 962 bin 958 metrekare olmak üzere 1 milyon 368 bin 275,60 metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek.

İNŞAAT NE ZAMAN BİTECEK?

Projenin inşaat aşamasının, gerekli izin ve onay aşamaları tamamlandıktan sonra 2025'te başlaması ve aynı yılın sonu veya 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. 2025'in son çeyreğinde makine ekipmanların kurulumuna başlanması, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması ile üretime başlanması bekleniyor.

 

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