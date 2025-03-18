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BYD’nin yükselişi durdurulamıyor: Ford, GM ve Volkswagen'i geride bıraktı

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek, Ford, General Motors ve Volkswagen'in toplamını geride bıraktı.

18 Mart 2025 | 12:01
BYD’nin yükselişi durdurulamıyor: Ford, GM ve Volkswagen'i geride bıraktı

BYD, elektrikli otomobillerin neredeyse normal bir otomobilin yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızla şarj edilmesini sağlayan "Super e-Platfrom" teknolojisini duyurdu.

Yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, yeni batarya söz konusu hızlı şarj sistemi ile beş dakikada 470 kilometre menzile kadar şarj oldu. Bu açıklamanın ardından BYD'in hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 arttı.

Böylece, BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen'in (66 milyar dolar) toplamından daha fazla bir değere ulaştı.

Tesla ile rekabet eden BYD'nin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 değer kazanması dikkati çekti.

4 BİN ŞARJ İSTASYONLARI KURMAYI DA PLANLIYOR

BYD, Çin'de 1,000 kW'a kadar güç desteği sağlayan ultra hızlı elektrikli araç şarj teknolojisine sahip 4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor.

Analistler, söz konusu yeni ürünle, BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, daha yüksek şarj hızı, müşterilere "içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol" sunduğunu vurguladı. AA

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Arzum bedelli kararını duyurdu
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
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