BYD paylaştı: Engelleri zıplayarak geçiyor

Yangwang, BYD'nin premium elektrikli markası. Yangwang U9 daha önce de aracın zıplamasına veya dans etmesine olanak tanıyan Disus X süspansiyonu ve hidrolik sistemi ile gündeme gelmişti.

BYD, şimdi modelden yeni bir video paylaştı. U9 videoda sürücüsüz bir şekilde test pistinde 120 km/s hızla giderken engelleri zıplayarak aşıyor. U9'un karşılaştığı ilk engel içi su dolu 2.5 metrelik bir çukur çıkıyor. Model bu engeli zıplayarak geçiyor. BYD'ye göre, sıçrama mesafesi 6 metreden uzun. İkinci engel ise yaklaşık 3,5 santimetre yüksekliğindeki yol çivileri alanı. U9 bu engeli de Disus X süspansiyon sistemi ile zıplayarak geçiyor.