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BYD paylaştı: Engelleri zıplayarak geçiyor

BYD, Yangwang U9 süper otomobilinin su dolu çukurlar, çiviler gibi engellerin üzerinden atlayarak insansız olarak ilerlediğini gösteren bir video yayınladı.

07 Ocak 2025 | 00:55
Son Güncellenme: 07 Ocak 2025 | 00:55
BYD paylaştı: Engelleri zıplayarak geçiyor

Yangwang, BYD'nin premium elektrikli markası. Yangwang U9 daha önce de aracın zıplamasına veya dans etmesine olanak tanıyan Disus X süspansiyonu ve hidrolik sistemi ile gündeme gelmişti.

BYD, şimdi modelden yeni bir video paylaştı. U9 videoda sürücüsüz bir şekilde test pistinde 120 km/s hızla giderken engelleri zıplayarak aşıyor. U9'un karşılaştığı ilk engel içi su dolu 2.5 metrelik bir çukur çıkıyor. Model bu engeli zıplayarak geçiyor. BYD'ye göre, sıçrama mesafesi 6 metreden uzun. İkinci engel ise yaklaşık 3,5 santimetre yüksekliğindeki yol çivileri alanı. U9 bu engeli de Disus X süspansiyon sistemi ile zıplayarak geçiyor.

 

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EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
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