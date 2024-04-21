BYD Seal U DM-i Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

BYD, 1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kuruldu. 2003 yılında ise bu kez BYD Auto kuruldu. 2023 yılında Türkiye pazarına giren şirket BYD Atto 3'ü satmaya başlamıştı. BYD geçtiğimiz hafta bir modelini daha Türkiye'de satışa sundu: BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i... İşte markanın yaptığı açıklamada yer alan detaylar ve fiyat bilgisi:



1 AVRUPA'DAN ÖNCE... Açıklamaya göre model Avrupa pazarından önce Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın D-SUV hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, standart donanımında LED ön farlar ve LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı (head-up display), 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle birlikte sunuluyor.

2 ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT Markanın açıklamasına göre Dual Mode teknolojisini kullanıyor ve dört silindirli 72 kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine ediyor. Araç şarj edilebilir hibrit özelliği taşıyacak. Aracın kombine olarak menzili 1.080 kilometre. Açıklamada "DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını %30’dan %80 doluluğa ulaştırmak 35 dakika sürüyor" deniyor.

Açıklamaya göre BYD SEAL U DM-i, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor.

4 EKRANLAR Araçta tercihe göre yatay veya dikey formatta kullanılabilen 15.6 inç’lik elektrikli dönebilir multimedya ekranı ve 12.3 inç’lik sürücü göstergesi olmak üzere 2 dijital ekran bulunuyor.

5 BOYUTLARI BYD SEAL U DM-i, 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 552 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye çıkıyor.

6 ÖZELLİKLER BYD'nin açıklamasına göre Ön Çarpışma Uyarısı, Otonom Acil Durum Freni, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Akıllı Hız Limiti Kontrolü gibi sistemlere sahip.