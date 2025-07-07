BYD station wagon modelini piyasaya sundu... İşte fiyatı ve özellikleri

Sedan versiyonuyla benzer tasarım çizgilerini taşıyan Seal 06 DM-i Touring Edition, BYD'nin beşinci nesil DM hibrit teknolojisini kullanıyor. Bu sayede araç, toplamda 2.000 km'ye kadar etkileyici bir menzil sunuyor. Kaputunun altında 100 beygir gücünde 1.5 litrelik bir benzinli motor bulunurken, versiyona göre 120 kW veya 160 kW'lık elektrik motoruyla destekleniyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7,7 saniyede ulaşabiliyor. BYD'nin meşhur "Blade" bataryası sayesinde giriş seviyesi modeller 80 km, üst versiyonlar ise 150 km elektrikli sürüş menzili sunuyor. Batarya, %30'dan %80'e sadece 25 dakikada şarj olabiliyor ve harici cihazlara güç sağlama (V2L) özelliğiyle de dikkat çekiyor.