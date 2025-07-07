BYD station wagon modelini piyasaya sundu... İşte fiyatı ve özellikleri

Sedan versiyonuyla benzer tasarım çizgilerini taşıyan Seal 06 DM-i Touring Edition, BYD'nin beşinci nesil DM hibrit teknolojisini kullanıyor. Bu sayede araç, toplamda 2.000 km'ye kadar etkileyici bir menzil sunuyor. Kaputunun altında 100 beygir gücünde 1.5 litrelik bir benzinli motor bulunurken, versiyona göre 120 kW veya 160 kW'lık elektrik motoruyla destekleniyor. Araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7,7 saniyede ulaşabiliyor. BYD'nin meşhur "Blade" bataryası sayesinde giriş seviyesi modeller 80 km, üst versiyonlar ise 150 km elektrikli sürüş menzili sunuyor. Batarya, %30'dan %80'e sadece 25 dakikada şarj olabiliyor ve harici cihazlara güç sağlama (V2L) özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Yeni station wagon modeli, sedan versiyona göre biraz daha büyük boyutlara sahip: 4.850 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik ve 2.790 mm aks mesafesi.
Seal 06 DM-i Touring Edition, standart olarak 12,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 8,8 inçlik LCD gösterge paneli, altı hoparlör, altı hava yastığı, LED farlar ve ısıtmalı/soğutmalı ön koltuklar gibi özelliklerle geliyor.
Giriş seviyesi modelde ayrıca 12 kamera, 5 mm dalga radarı ve 12 ultrasonik radardan oluşan DiPilot 100 sürücü destek sistemi mevcut.
Bu sistem, saniyede trilyon işlem (TOPS) yapabilme kapasitesiyle otoyollarda otomatik pilotla seyir imkanı sunuyor.
En üst donanım seviyesinde ise 15,6 inçlik daha büyük bir ekran, sekiz hoparlör ve yedi hava yastığı gibi ek özellikler yer alıyor.