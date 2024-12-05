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BYD Türkiye'de üst düzey atama

BYD Türkiye Bayi Yönetimi Direktörü, Öncü Karaoğlan oldu.

05 Aralık 2024 | 11:20
BYD Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD Türkiye, ürün yelpazesini ve bayi ağını genişletirken, sektörün deneyimli profesyonellerinden birini daha kadrosuna kattı. Öncü Karaoğlan, BYD Türkiye'de Bayi Yönetimi Direktörü olarak göreve başladı.

Karaoğlan, 1981'de İzmir'de doğdu, eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde başladıktan sonra 2003'te Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Otomotiv sektörüne 2005'te Hyundai Assan ile adım atan Karaoğlan, kariyeri boyunca birçok önemli pozisyon ve şirkette görev aldı. 19 yıllık sektör deneyimi olan Karaoğlan, profesyonel kariyerinde, Satış ve Satış Sonrası Bölge Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü ve Filo Satış, Bayi Ağı Yönetimi ve İş Geliştirme gibi görevlerde bulundu.

Karaoğlan, son olarak 2021'den itibaren Hyundai Assan'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini sırasıyla satış ve pazarlama alanlarında yürüttü.

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