Cardata ChatGPT 4.0 üzerinden 2. el fiyat sorgulama dönemini başlattı!

Cardata, yapay zekâ alanında önemli bir adım daha attı. Bu kapsamda OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en gelişmiş yapay zekâ dil modeli olan ChatGPT 4.0 teknolojisi üzerinden hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada ChatGPT Plus üyelerinin yararlanabildiği uygulamayla araçların marka, model, kilometre gibi özellikleri belirletilerek hızlı şekilde ikinci el değerine ulaşmak mümkün oluyor.

Sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Cardata olarak ChatGPT üzerinden araçların marka, model, kilometre durumu gibi özellikleri belirtilerek, ikinci el araç fiyatlandırmalarını kullanıcıya ileten bir sistem oluşturduk. Bu sistemi Türkiye’de ilk defa Cardata olarak biz hayata geçirdik. Sistemimizi, kısa süre içerisinde Cardata aplikasyonlarına ve sitesine de entegre edeceğiz” dedi.

Cardata’nın 2024’te sektörde 12’nci yılını kutladığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, şöyle devam etti:

“Geride bıraktığımız 11 yılda sektörün en değerli veri analizi firması olmaya devam ettik. Bu süreçte Türkiye’de satılan araçların marka model datası, donanım, fiyat, teknik dataları ve ikinci el fiyat datası olarak 1,2 milyar adetlik tekil dataya sahip bir şirket haline geldik. Türkiye’de önceki yıllarda satılmış ve şu an satılmakta olan tüm araçların verilerini 12 yıldır işleyip anlamlı hale getiriyoruz. Sahip olduğumuz geniş ekosistemle iş ortaklarımızın sayısını da hızla artırıyoruz. Cardata ekosisteminde, 35 otomobil markası, 15 banka ve finans kuruluşu, 22 filo ve kiralama şirketi, 29 sigorta şirketi ve 1200 bayi ve galeriyi içeren satıcılar ve 100 bin üye tüketici yer alıyor. Kaliteli ve doğru bilgiyi otomotiv sektörü ve kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyoruz. Mobil uygulamamızla zaten çok başarılı bir süreç yönetiyoruz. Geçtiğimiz yıl yenilediğimiz mobil aplikasyonumuzla Türkiye’de ilkleri hayata geçirmeyi alışkanlık edinmiştik. Şimdi de sektörümüzdeki ilk ChatGPT uygulamasıyla kullanıcılarımıza anlık bilgi paylaşımı hizmeti vermeye başladık."