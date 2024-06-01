ARA
Bist 100
10400,48
-0,77%
Bist 100
Dolar/TL
32,2161
0,0214%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9392
0,1224%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0849
0,1528%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2410,61
-0,67%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Cenevre Otomobil Fuarı yaklaşık 120 yılın ardından sona eriyor: İşte yeni adresi

İlk kez 1905 yılında açılan ve dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer alan fuar, azalan talep nedeniyle düzenlenmeyecek.

01 Haziran 2024 | 11:07
Cenevre Otomobil Fuarı yaklaşık 120 yılın ardından sona eriyor: İşte yeni adresi

İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarının, azalan talep ve zorlu pazar ortamı nedeniyle 120 yıl sonra artık düzenlenmeyeceği bildirildi.

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Cenevre'de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve Avrupa'daki ticaret fuarlarının çekiciliğinin azaldığı vurgulandı.

Cenevre Otomobil Fuarı ilk kez 1905 yılında düzenlendi ve onlarca yıl boyunca dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer aldı. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

Pandemide 4 yıl yapılamadı

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl yapılamamıştı.

En son düzenlenen fuarda 200 bin ziyaretçi hedeflenmesine rağmen sadece 168 bin ziyaretçi katılım göstermişti.

The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, söz konusu kararı üzücü olarak değerlendirerek, “Bu başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Bununla birlikte, zor bir endüstri bağlamında üreticilerin Cenevre fuarına gösterdikleri ilginin azlığı, yerel üreticiler tarafından tercih edilen Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve böyle bir fuarı sürdürmek için gereken yatırım seviyeleri, gelecekteki bir fuar için son darbeyi vurdu.” ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2410,61 -0,67%
  • ALTIN ONS 2327,36 -0,68%
  • BIST 100 10400,48 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,275 0,284%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36275 -0,37103%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,38 0,0198%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2161 0,0214%
  • EURO/DOLAR 1,0849 0,1528%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9392 0,1224%
  • STERLIN/DOLAR 1,2742 0,10016%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL