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Chery Eylül 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Chery, Eylül ayına ilişkin finansman seçenekleri ve modellerin başlangıç fiyatlarını duyurdu.

20 Eylül 2024 | 18:42
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 18:44
Chery Eylül 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre OMODA 5 PRO için, 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.
  • Chery TIGGO 7 Pro Max modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor. 
  • TIGGO 8 Pro Max modeline ise 150 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor. 
  • Şirketin açıklamasına göre stoklarla sınırlı kampanya kapsamında OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği seçeneği sunuluyor. 
  • TIGGO 7 Pro Max modelinde Exceptional donanımlı versiyonda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım seçeneği sunuluyor.
  • TIGGO 8 Pro Max’in Exceptional donanımlı versiyonunda ise 150 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.

EYLÜL AYI BAŞLANGIÇ FİYATLARI

  • 2024 model yılı OMODA 5 PRO’nun fiyatları 1 milyon 637 bin TL’den başlıyor.
  • 2024 model yılı TIGGO 7 Pro Max’in başlangıç fiyatı 1 milyon 796 bin TL.
  • TIGGO 8 Pro Max’in fiyatı 2 milyon 27 bin TL’den başlıyor.
     
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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
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