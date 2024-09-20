Chery Eylül 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre OMODA 5 PRO için, 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.
- Chery TIGGO 7 Pro Max modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.
- TIGGO 8 Pro Max modeline ise 150 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.
- Şirketin açıklamasına göre stoklarla sınırlı kampanya kapsamında OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği seçeneği sunuluyor.
- TIGGO 7 Pro Max modelinde Exceptional donanımlı versiyonda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım seçeneği sunuluyor.
- TIGGO 8 Pro Max’in Exceptional donanımlı versiyonunda ise 150 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.
EYLÜL AYI BAŞLANGIÇ FİYATLARI
- 2024 model yılı OMODA 5 PRO’nun fiyatları 1 milyon 637 bin TL’den başlıyor.
- 2024 model yılı TIGGO 7 Pro Max’in başlangıç fiyatı 1 milyon 796 bin TL.
- TIGGO 8 Pro Max’in fiyatı 2 milyon 27 bin TL’den başlıyor.