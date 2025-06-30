Chery Fulwin A9L sedan: Uzun menzil ve şaşırtıcı fiyatıyla dikkat çekiyor

Müşteriler, Fulwin A9L'yi kırmızı, siyah, gümüş, mor, yeşil ve gri olmak üzere altı farklı dış renk seçeneğiyle kişiselleştirebiliyorlar. Chery yetkililerine göre, aracın gövdesinin yüzde 88'i yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum alaşımdan oluşuyor, bu da güvenlik ve dayanıklılık açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Fulwin A9L, 5018 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe ve 1500 mm yüksekliğe sahipken, aks mesafesi 3000 mm olarak belirlendi. Aracın boş ağırlığı, iki tekerlekten çekişli versiyonlarda 2085 kg, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise 2230 kg olarak açıklandı.

Özellikle dikkat çekici tasarım detayları arasında 320 kırmızı LED ünitesinden oluşan geçiş tipi arka stop lambaları bulunuyor. Ayrıca, aracın hızı 90 km/saat veya 110 km/saate ulaştığında otomatik olarak yükselip alçalabilen elektrikli bir kanat da mevcut. Bu kanat, 180 km/saat hızda 425 N bastırma kuvveti üretebiliyor.