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Chery Fulwin A9L sedan: Uzun menzil ve şaşırtıcı fiyatıyla dikkat çekiyor

Çinli otomobil devi Chery, yeni plug-in hibrit sedan modeli Fulwin A9L ile otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şaşırtıcı menzili ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla dikkat çeken bu model, resmi lansmanından önce 51.971 ön sipariş alarak büyük bir başarıya imza attı.

30 Haziran 2025 | 11:46
Chery Fulwin A9L sedan: Uzun menzil ve şaşırtıcı fiyatıyla dikkat çekiyor

23 Nisan'da 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda ön siparişleri açılan Fulwin A9L, 27 Haziran itibarıyla rekor sayıda talep gördü. Ön satışa sunulan FWD (önden çekişli) ve AWD (dört tekerlekten çekişli) varyantlarında dört farklı donanım seçeneği bulunuyor. Bu versiyonlar, Çin'de 159.900 yuan ile 229.900 yuan (yaklaşık 22.300 - 32.000 dolar) arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Chery Fulwin A9L'nin resmi lansmanı ise 8 Temmuz'da gerçekleşecek.

1 Tasarım ve Donanım Özellikleri

Tasarım ve Donanım Özellikleri

Müşteriler, Fulwin A9L'yi kırmızı, siyah, gümüş, mor, yeşil ve gri olmak üzere altı farklı dış renk seçeneğiyle kişiselleştirebiliyorlar. Chery yetkililerine göre, aracın gövdesinin yüzde 88'i yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum alaşımdan oluşuyor, bu da güvenlik ve dayanıklılık açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Fulwin A9L, 5018 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe ve 1500 mm yüksekliğe sahipken, aks mesafesi 3000 mm olarak belirlendi. Aracın boş ağırlığı, iki tekerlekten çekişli versiyonlarda 2085 kg, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise 2230 kg olarak açıklandı.

Özellikle dikkat çekici tasarım detayları arasında 320 kırmızı LED ünitesinden oluşan geçiş tipi arka stop lambaları bulunuyor. Ayrıca, aracın hızı 90 km/saat veya 110 km/saate ulaştığında otomatik olarak yükselip alçalabilen elektrikli bir kanat da mevcut. Bu kanat, 180 km/saat hızda 425 N bastırma kuvveti üretebiliyor.

 

2 Güç Aktarma Organları ve Menzil

Güç Aktarma Organları ve Menzil

Chery Fulwin A9L, Chery'nin Kunpeng süper performanslı elektrikli Hibrit C-DM 6.0 sistemi ile güçlendirildi. Bu sistemde 115 kW (154 hp) güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litrelik bir motor, standart olarak 33.67 kWh lityum demir fosfat piller ve bir DHTPro şanzıman birleşiyor. Bu kombinasyon sayesinde araç, benzin ve elektrik kapasitesiyle birlikte 2 bin kilometreye kadar menzil sunuyor.

 

3 Şarj Süresi ve İç Mekan Teknolojileri

Şarj Süresi ve İç Mekan Teknolojileri

Hızlı şarj özelliği sayesinde, bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj olması sadece 14,5 dakika sürüyor.

İç mekanda ise geniş bir alan deri ve süet malzemelerle kaplanmış, ahşap desenleriyle lüks bir atmosfer yaratılmış. Kokpit, Qualcomm Snapdragon 8255 çipli Chery'nin Lingxi Smart Cabin 2.0 sistemi tarafından destekleniyor. Bu sistem, 10.25 inçlik yüzen LCD gösterge paneli, 15.6 inçlik yüzen merkezi kontrol ekranı ve çift kollu D şeklinde direksiyon simidini içeriyor.

 

Ayrıca, yapay zeka sesli asistan, uzaktan kumanda, Bluetooth bağlantısı, ortam aydınlatması, elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve cep telefonları için 50W kablosuz şarj gibi birçok modern konfigürasyon da araçta mevcut.

 

Chery Fulwin A9L, uzun menzili, hızlı şarj yeteneği ve zengin iç mekan özellikleriyle elektrikli sedan pazarında iddialı bir konuma gelmeye hazırlanıyor.
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