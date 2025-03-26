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Çinli marka Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracak

Çinli Chery marka elektrikli otomobillere ve tedarik sanayiine yönelik Samsun'da 1 milyar dolarlık yatırımla üretim kampüsü kurulacak.

26 Mart 2025 | 18:41
Son Güncellenme: 26 Mart 2025 | 21:08
Çinli marka Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracak

Samsun'da 1 milyar dolarlık Chery marka yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek fabrikalar kurulacak, yatırımlar mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi ile desteklenecek.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarının ardından, HIT-30 Programı kapsamında desteklenecek yatırımlara ilişkin firmalara teşekkür belgeleri verildi.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Bu kapsamda Chery marka otomobillere yönelik Türkiye'de kurulacak üretim kampüsünün detayları belli oldu.

Chery paydaşları, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteli, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek tesislerle mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracak. Toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'DE YATIRIM AÇIKLAMIŞTI

Geçen yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Bu yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 yılında üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
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Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
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