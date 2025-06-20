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Çin'de sıfır kilometre 2. el araçların yükselişi

Çin otomobil piyasasında son dönemde dikkat çeken bir trend, "sıfır kilometre ikinci el araçlar". Peki, bu ne anlama geliyor? Sıfır kilometre 2. el araçlar özellikle stok fazlası ve fiyat baskıları nedeniyle üreticiler ve bayiler tarafından tercih ediliyor.

20 Haziran 2025 | 17:39
Çin'de sıfır kilometre 2. el araçların yükselişi

Uygulama, geleneksel ikinci el araç alım satım sistemlerinden farklı olarak, galeriye yeni teslim edilmiş ancak henüz hiç kullanılmamış araçların, "ikinci el" statüsünde satışa sunulmasını içeriyor. Ancak bu durum, hem tüketici hakları hem de sektördeki düzenleyiciler için bazı sorunları gündeme getiriyor.

Sıfır kilometre ikinci el araçlar, aslında tamamen yeni araçlar olmasına rağmen, satışa çıkarken daha düşük fiyatlarla sunuluyor. Bu araçlar, genellikle bayilere teslim edilmiş ve kilometre başına çok az yol alınmış araçlar. Yani, bu araçlar hala "yeni" kabul edilebilecek durumda olup, yalnızca satış işlemleri nedeniyle ikinci el statüsüne giriyor.

Çin'de, bu araçlar genellikle galeriler tarafından satılıyor. Alıcılar devlet teşviklerinden faydalanmak için bu araçları almakta; ancak bu araçların garanti süreleri daha kısa. Yani ikinci el garantisi uygulanıyor. Örneğin, Nio ET5T modelinin fiyatı, yeni araç fiyatından yaklaşık %30 daha düşük olmasına rağmen, alıcılar bu araçlar için yalnızca ikinci el garantisi almakta.

FİYAT SAVAŞLARI VE REKABET

Çin'de otomobil üreticileri arasında sıkı bir fiyat rekabeti yaşanıyor. Özellikle geleneksel ve elektrikli araç üreticileri, düşük fiyatlarla pazara hakim olmak için bu tür "sıfır kilometre ikinci el araç" satışlarını teşvik ediyor. Bu strateji, şirketlerin stoklarını hızlıca eritmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda satış hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor. Ancak bu durum, sektördeki diğer aktörlerin kâr marjlarını daraltıyor.

BİR GÖRÜŞ

Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu "Elektrikli araçta teknoloji çok hızlı gelişiyor. Birkaç sene önceki teknolojiye sahip, sıfır km araçları almak istemiyor Çinli tüketici. Bu da bu araçların elde kalmasında önemli bir etken" yorumunu yapıyor. 
 

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Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
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