ARA
DOLAR
34,21
0,03%
DOLAR
EURO
37,84
-0,14%
EURO
GRAM ALTIN
2913,05
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
9012,87
-3,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren Kanada'yı DTÖ'ye şikayet etti

Çin, ithal elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük tarifeleri getiren Kanada hakkında Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

02 Ekim 2024 | 17:23
Çin elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren Kanada'yı DTÖ'ye şikayet etti

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın "tek taraflı ve korumacı" davranışının uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına aykırı olduğu belirtilerek, bu konuda DTÖ'ye şikayette bulunulduğu kaydedildi.

Kanada'nın çok sayıda tarafın itirazlarına ve ikna çabalarına kulak tıkayarak belirli bir ülkenin (ABD) tek taraflı adımlarını izlemeyi tercih ettiği aktarılan açıklamada, Çin'in şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı vurgulandı.

Kanada'da Justin Trudeau başbakanlığındaki hükümet, Çin'den ithal elektrikli araçlara 1 Ekim'den itibaren yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise 15 Ekim'den itibaren yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. Kanada, böylece bu ürünlerde ABD ile aynı oranda gümrük tarifeleri belirlemişti.

Çin, 27 Eylül'de Kanada'nın ek gümrük tarifelerine karşı "ayrımcılık" soruşturması başlattığını duyurmuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2913,05 -0,52%
  • ALTIN ONS 2648,64 -0,56%
  • BIST 100 9012,87 -3,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,069 1,742%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34926 -0,00667%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,9 -0,9911%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2083 0,0307%
  • EURO/DOLAR 1,1049 -0,1663%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8395 -0,1387%
  • STERLIN/DOLAR 1,32705 -0,10952%
Borsa Haberleri
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
GERİ
İLERİ
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
Dört hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'da kırmızı gün: 1 Ekim gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (2 Ekim)
Altınay Savunma'dan (ALTNY) ilk yarı değerlendirmesi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL