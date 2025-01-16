'Çinli otomobil üreticileri Türkiye ve Fas'ta fabrika kurabilirler'

Gartner'ın, "2025 Temel Otomotiv Trendleri" raporu yayımlandı.

Raporda, küresel otomotiv sektörünün, emisyonlar üzerindeki düzenleyici baskı ve Çin'den gelen büyümeyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) değişen siyasi ortamın araç emisyon düzenlemelerine ilişkin tartışmayı yeniden açarak otomotiv endüstrisi için belirsizlik oluşturulduğu aktarılan raporda, küresel otomobil markalarının kapasite fazlası ve fiyat rekabetiyle mücadele etmesi nedeniyle birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikasının bu yıl kapanma veya satılma riskinin bulunduğu ifade edildi.

AVRUPA VE AMERİKA'DA ÜRETİM AZALABİLİR

Raporda, otomobil üreticilerinin, emisyon hedefleri ve gümrük vergileri nedeniyle bu yıl Avrupa ve Amerika kıtasında üretim kapasitesini azaltacağına işaret edilerek, Batılı otomotiv üreticileriyle rekabeti artıran Çinli üreticilerin ise yazılım ve elektrifikasyondaki üstünlüğü sebebiyle elektrikli araçlarda hakimiyetlerinin artacağı öngörüldü.

Gartner'in raporunda, "Kapasite fazlası üretim yıllardır birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikası için bir sorun teşkil ediyor. ABD ve AB tarafından Çin menşeili elektrikli araçlara uygulanan ithalat tarifelerindeki son artışın bu sorunu daha da kötüleştirmesi muhtemel. Buna karşılık, Çinli otomobil üreticileri rekabetçi fiyatları korumak için Avrupa ve ABD'de ya da Fas veya Türkiye gibi serbest ticaret ortaklarında fabrikalar kurabilir" ifadeleri yer aldı.

2030'A KADAR YÜZDE 50'Sİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Elektrikli araçların sevkiyatlarının bu yıl yüzde 17 artacağı aktarılan raporda, otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin yüzde 50'sinden fazlasının 2030'a kadar elektrikli araç olacağı tahmin edildi.

Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Pedro Pacheco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yazılım ve elektrifikasyonun otomotiv sektörünün dönüşümünün iki ana itici gücü olmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak 2025'te otomobil üreticileri, özellikle elektrikli araç pazarında, emisyon düzenlemelerine ilişkin belirsizlikler ve Çin ile Batı arasında artan ticari gerilimlerle karşı karşıya kalacak" görüşlerini kaydetti. AA