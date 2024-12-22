Çinli marka Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

- Markanın açıklamasına göre yeni nesil Fengon 500 modeli, şarj edilebilir (plug-in) hibrit E5 modeli ve coupe-SUV Fengon 5 modeli, 200 bin TL’ye kadar kredi ve 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla satışa çıkıyor. Kredi kampanyası yerine 50 bin TL takas desteği seçeneği de sunuluyor.
- Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin TL’den, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin liradan ve E5 modeli ise 2 milyon 240 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
TİCARİ ARAÇLAR
- Tek kabin kamyonet PORTER I, çift kabin kamyonet PORTER II, elektrikli kamyonet E-PORTER ve elektrikli panelvan E-COM 5, 500 bin TL’lik kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor. Alternatif olarak 50 bin TL’lik takas desteği seçeneği sunuluyor.
- DFSK PORTER I, 785 bin TL’den, PORTER II, 840 bin TL’den, E-PORTER, 1 milyon 260 bin TL’den ve E-COM5 de 1 milyon 340 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.