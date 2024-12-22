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Çinli marka Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

DFSK, binek ve ticari modelleri için yılın son ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

22 Aralık 2024 | 11:36
Çinli marka Aralık 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Markanın açıklamasına göre yeni nesil Fengon 500 modeli, şarj edilebilir (plug-in) hibrit E5 modeli ve coupe-SUV Fengon 5 modeli, 200 bin TL’ye kadar kredi ve 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla satışa çıkıyor. Kredi kampanyası yerine 50 bin TL takas desteği seçeneği de sunuluyor.
  • Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin TL’den, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin liradan ve E5 modeli ise 2 milyon 240 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

  • Tek kabin kamyonet PORTER I, çift kabin kamyonet PORTER II, elektrikli kamyonet E-PORTER ve elektrikli panelvan E-COM 5, 500 bin TL’lik kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor. Alternatif olarak 50 bin TL’lik takas desteği seçeneği sunuluyor.
  • DFSK PORTER I, 785 bin TL’den, PORTER II, 840 bin TL’den, E-PORTER, 1 milyon 260 bin TL’den ve E-COM5 de 1 milyon 340 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
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