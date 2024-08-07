Yeni bir Çinli: Türkiye macerası bugün başladı, satış fiyatı açıklandı

Türkiye'de yatırım yapacağı iddia edilen Çinli Chery'nin alt markası Jaecoo'nun ilk modeli Türkiye'de satışa sunuldu... Bugün düzenlenen lansmanda fiyat da açıklandı. Daha önce aracın test sürüşünü yapan otomobil editörü Murat Öksüz'ün paylaştığı bilgiler şöyle:

1 ÇİN'DEN YOLA ÇIKMIŞLARDI JAECOO'nun Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler Temmuz ayında Türkiye limanlarına ulaşmıştı.

2 EN BÜYÜK SEVKIYAT OLMUŞTU Bu sevkıyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahipti.

3 TÜRKİYE MACERASI BUGÜN BAŞLADI Uzun zamandır gündemde olan Çinli arazi araçlarından JAECOO 7 için Türkiye macerası bugün itibarıyla tam olarak başladı.

4 RESMİ SATIŞ FİYATI AÇIKLANDI Geçtiğimiz dakikalarda düzenlenen Türkiye lansmanı kapsamında Chery çatısı altındaki JAECOO J7 için açıklanan resmi satış fiyatı 4×2 versiyon için 1 milyon 920 bin TL, 4×4 versiyon içinse 2 milyon 90 bin TL oldu.

5 Ödeme seçenekleri Lansmanda ödeme seçeneklerine ilişkin de bilgi paylaşıldı.

6 ÖZELLİKLERİ NE? Model buradaki resmi siteye göre, 145 beygir güç ve maksimum 290 Nm tork değerine sahip. Resmi birleşik yakıt tüketim verisi 7.5 litre olan modelin motoru hakkında Jaecoo "JAECOO J7, markanın güçlü 1.6 TGDI motoru ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanıyla donatılıyor. 145 kW maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üreten motor, J7’yi kısa sürede hızlandırıyor. Lüks markaların 2.0T motorlarına meydan okuyan bu performans, hızlı sollamada da zorlu araziden kurtulma manevrasında da önemli avantaj sağlıyor" diyor.

Markanın bilgilendirmesine göre J7, 21° yaklaşma ve 29° uzaklaşma açısı dışında 200 mm yerden yükseklik ile 600 mm sudan geçme performansı sunuyor. Marka, J7’nin felsefesinde dört tekerlekten çekiş performansının yakıt ekonomisiyle birlikte sunuludğunu söylüyor.

8 10 HAVA YASTIĞI Marka, 10 farklı hava yastığı ile donatılan aracın gelişmiş sürüş destek sistemlerine de sahip olduğunu söylüyor. Bunlar arasında ön çarpışmaya karşı otomatik frenleme, sürücü dikkat izleme sistemi ve şerit takip sistemi yer alıyor.

9 ARDIS SİSTEMİ Yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelikten oluşan bir gövde üzerine kurulan araç, bağımsız olarak geliştirilen ARDIS (Tüm Zeminlere Uygun Akıllı Sürüş Sistemi) ile donatılmış.

10 JAECOO J7 Akıllı telefonlar için 50W gücünde bir kablosuz şarj yüzeyi sunulan JAECOO 7, kokpitinin merkezine 14,8 inç boyutunda büyük bir ekranı dikey olarak yerleştiriyor. SUV’de aynı zamanda bir direksiyon arkası dijital gösterge takımına da yer veriliyor.