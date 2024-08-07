Yeni bir Çinli: Türkiye macerası bugün başladı, satış fiyatı açıklandı

Türkiye'de yatırım yapacağı iddia edilen Çinli Chery'nin alt markası Jaecoo'nun ilk modeli Türkiye'de satışa sunuldu... Bugün düzenlenen lansmanda fiyat da açıklandı. Daha önce aracın test sürüşünü yapan otomobil editörü Murat Öksüz'ün paylaştığı bilgiler şöyle:
1 ÇİN'DEN YOLA ÇIKMIŞLARDIJAECOO'nun Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler Temmuz ayında Türkiye limanlarına ulaşmıştı.
2 EN BÜYÜK SEVKIYAT OLMUŞTUBu sevkıyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahipti.
3 TÜRKİYE MACERASI BUGÜN BAŞLADIUzun zamandır gündemde olan Çinli arazi araçlarından JAECOO 7 için Türkiye macerası bugün itibarıyla tam olarak başladı.
4 RESMİ SATIŞ FİYATI AÇIKLANDIGeçtiğimiz dakikalarda düzenlenen Türkiye lansmanı kapsamında Chery çatısı altındaki JAECOO J7 için açıklanan resmi satış fiyatı 4×2 versiyon için 1 milyon 920 bin TL, 4×4 versiyon içinse 2 milyon 90 bin TL oldu.
6 ÖZELLİKLERİ NE?Model buradaki resmi siteye göre, 145 beygir güç ve maksimum 290 Nm tork değerine sahip. Resmi birleşik yakıt tüketim verisi 7.5 litre olan modelin motoru hakkında Jaecoo "JAECOO J7, markanın güçlü 1.6 TGDI motoru ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanıyla donatılıyor. 145 kW maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üreten motor, J7’yi kısa sürede hızlandırıyor. Lüks markaların 2.0T motorlarına meydan okuyan bu performans, hızlı sollamada da zorlu araziden kurtulma manevrasında da önemli avantaj sağlıyor" diyor.
Markanın bilgilendirmesine göre J7, 21° yaklaşma ve 29° uzaklaşma açısı dışında 200 mm yerden yükseklik ile 600 mm sudan geçme performansı sunuyor. Marka, J7’nin felsefesinde dört tekerlekten çekiş performansının yakıt ekonomisiyle birlikte sunuludğunu söylüyor.