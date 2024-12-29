ARA
DOLAR
35,08
-0,21%
DOLAR
EURO
36,59
-0,44%
EURO
GRAM ALTIN
2957,15
-0,70%
GRAM ALTIN
BIST 100
10025,47
0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çinli marka Orta Doğu yedek parça deposu açtığını duyurdu

Çinli off-road SUV markası JAECOO ilk bölgesel entegre Orta Doğu Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ni hizmete açtığını duyurdu.

29 Aralık 2024 | 01:00
Son Güncellenme: 29 Aralık 2024 | 01:17
Çinli marka Orta Doğu yedek parça deposu açtığını duyurdu

Şirketin açıklamasına göre Orta Doğu Yedek Parça Merkezi Dubai'nin Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde resmi olarak hizmete açıldı. Şirketin açıklamasına göre merkezin, Türkiye'deki JAECOO kullanıcılarının talebini de belli bir oranda etkilemesi bekleniyor. Açıklamaya göre Orta Doğu Yedek Parça Deposu, 12 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Şirket, yedek parça deposunun 20 bin adedin üzerinde farklı bileşenden oluşan bir envantere sahip olduğunu, parçalar için yüzde 95 ve temel bileşenler için yüzde 100 bulunabilirlik oranı sağladığını söylüyor

Chery bünyesindeki markadan yapılan açıklamada Orta Doğu Yedek Parça Deposu’nun kurulmasının markanın küresel stratejisinin önemli bir dayanağı ve küresel servis ağını oluşturmanın önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Açıklamada "Gelecekte de küresel hizmet ağını geliştirmeye devam edecek olan JAECOO, bu yaklaşımı sadece Orta Doğu'ya değil, dünyanın her köşesine yayacak" bilgisi paylaşılıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2957,15 -0,7%
  • ALTIN ONS 2621,61 -0,49%
  • BIST 100 10025,47 0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,908 -0,038%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44168 0,02775%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105,75 5,8983%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,0849 -0,212%
  • EURO/DOLAR 1,0424 0,036%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5898 -0,443%
  • STERLIN/DOLAR 1,25807 0,41905%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
Şişecam ABD hamlesini duyurdu: Ciner Grubu'ndan satın aldı
Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL