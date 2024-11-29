Çinli marka yeni kampanyasını duyurdu

Çin'li elektrikli otomobil üreticisi Skywell, 6 aydan 12 aya varan taksitli ve vade farksız ödeme kampanyası düzenlediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında anahtar teslimi fiyatı 1 milyon 880 bin lira olan "Skywell ET5 Long Range Legend" modeli için 940 bin lira peşinat ve kalan bakiye için 6 ay eşit taksit veya 1 milyon 410 bin lira peşinat kalan bakiyeye 12 ay eşit taksit seçenekleri sunuluyor. Açıklamaya göre Çinli otomobil üreticisi Skywell'in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü Ulu Motor üstleniyor.

AA

