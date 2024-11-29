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Çinli marka yeni kampanyasını duyurdu

Çin'li elektrikli otomobil üreticisi Skywell yeni kampanyasını duyurdu

29 Kasım 2024 | 01:13
Çinli marka yeni kampanyasını duyurdu

Çin'li elektrikli otomobil üreticisi Skywell, 6 aydan 12 aya varan taksitli ve vade farksız ödeme kampanyası düzenlediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında anahtar teslimi fiyatı 1 milyon 880 bin lira olan "Skywell ET5 Long Range Legend" modeli için 940 bin lira peşinat ve kalan bakiye için 6 ay eşit taksit veya 1 milyon 410 bin lira peşinat kalan bakiyeye 12 ay eşit taksit seçenekleri sunuluyor. Açıklamaya göre Çinli otomobil üreticisi Skywell'in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü Ulu Motor üstleniyor.
 AA
 

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Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu
Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
GERİ
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