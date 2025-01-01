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Çinli markanın 2025 hedefi: 300 bin otomobil

Xiaomi'nin kurucusu Jun Lei, yeni yıl için yapılan canlı yayında, Xiaomi Auto'nun 2025'te 300.000 adet otomobil üreteceğini açıkladı.

01 Ocak 2025 | 14:40
Çinli markanın 2025 hedefi: 300 bin otomobil

Xiaomi'nin 2024 yılı üretimi ise 135.000 adede ulaştı. Daha önce Xiaomi'nin beklentisi ilk yılında 100.000 araç üretmekti ama Pekin'deki otomobil fabrikasının hızla optimum üretim hızına yükselmesi ve yoğun otomasyon ve robot kullanımı sayesinde bu hedef aşıldı ve 9 ayda135.000 adetlik teslimat yakalandı.

Auto Show'un aktardığı habere göre Lei Jun konuşmasında, Xiaomi Auto'nun, tıpkı fiziksel Mi Store'lar gibi, Çin genelinde 200 showroom açtığını, müşterilerin yüzde 30'unun, aracı online'dan beğendiklerini, test sürüşü yapmadan satın aldıklarını da açıkladı.

Xiaomi'nin Pekin fabrikası, ilk fazda 150 bin, ikinci fazda da ikinci bir 150 bin ünitelik genişleme kapasitesine sahip. Xiaomi üretimde, bu yıl fabrikanın henüz ikinci üretim yılında, ikinci faza geçerek yılda 300 bin üretim kapasitesini yakalamayı hedefliyor. İlk yılda tek fazda, 9 ayda ulaşılan 135 bin adet üretim, 300 bin ünite hedefinin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi geçen yıl, ilk modeli olan SU7 sedanı pazara sunmuştu. SU7, 30 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla Çin pazarında oldukça popüler olmuştu.

Xiaomi, 2025'te iki yeni modeli pazara verecek. Bunlardan ilki, 1526 HP'lik Ultra versiyonu. Lei Jun, bu aracı, bir videoda kendisini tanıtmıştı. Bu araç 2024 Ekim ayında, 114 bin dolar fiyatla, ön satışa açılmıştı. Xiaomi'nin 2025 için ikinci büyük yeniliği ise YU7 SUV modeli olacak. YU7'nin 2025 ortasında satışa çıkması ve SU7'den 5 bin dolar daha yüksek fiyatla konumlanması bekleniyor.

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