Çinli markanın Türkiye'deki son modeli: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 kişilik, dört tekerlekten çekişli elektrikli model, en üst donanım seviyesi 'Flagship'i Türkiye pazarına sunuyor. Açıklamaya göre model, bu ayın ilk haftasından itibaren showroomlarda yerini alacak. İşte açıklamaya göre modelin özellikleri ve satış fiyatı:

1 MENZİL Açıklamaya göre model 108,8 kilovatsaat kapasiteli 'Blade Batarya' teknolojisiyle 530 kilometreye kadar karma sürüş menzili vadediyor. Çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 380 kilovat (517 HP) güç üreten aracın 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 4,9 saniyede tamamladığı bilgisi paylaşılıyor. Açıklamaya göre bataryası, yüzde 30'dan yüzde 80'e 30 dakikada şarj edilebiliyor. Açıklamada 'DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü' ile donatılan aracın, farklı sürüş modlarına sahip olduğu; yol koşullarını analiz eden sistemin süspansiyon sertliğini otomatik ayarladığı belirtiliyor.

2 3 RENK SEÇENEĞİ Türkiye'de antrasit gri, saf beyaz ve inci siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkan modelin iç mekanında taba renkli Nappa deri döşeme tercih ediliyor. Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklara sahip araç, üç sıra oturma düzenine sahip.

3 KOKPİT SİSTEMİ Araçta bulunan 'BYD Akıllı Kokpit Sistemi', 15,6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 'Snapdragon SA8155' çip setiyle geliyor.

4 BAGAJ HACMİ Açıklamaya göre 7 koltuklu kullanımda 235 litre, 5 koltuklu kullanımda 940 litre ve tüm arka koltuklar yatırıldığında 1655 litreye ulaşabilen bir bagaj kapasitesi var.

5 SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Sürüş destek sistemleri arasında kamera destekli Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi, Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Hız Limit Bilgilendirme ve Kontrol Sistemi, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Algılama Sistemi, Kapı Açma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Otonom Acil Durum Freni yer alıyor. Ayrıca, model, Çekiş Kontrol Sistemi, Yokuş İniş Kontrolü, Ön ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemleri gibi özelliklere sahip.