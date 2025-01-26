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Çinli markanın Türkiye'ye getireceği 7. model

Çinli BYD'nin Türkiye'ye getireceği 7. model bu hafta içi belli oldu.

26 Ocak 2025 | 00:55
Çinli markanın Türkiye'ye getireceği 7. model

Türkiye'de 6 modeliyle yer alan BYD 7. modelini getirmeye hazırlanıyor. BYD'nin 7. modeli markanın amiral gemisi elektrikli SUV modeli TANG olacak. İşte hafta içi markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 BYD'NİN 'EJDERYA YÜZÜ' TASARIMI

BYD'NİN 'EJDERYA YÜZÜ' TASARIMI TANG, BYD’nin 'Ejderha Yüzü' tasarım diline sahip. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ile geliyor.

2 İÇ TASARIM

İÇ TASARIM Model, elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar; üç sıra oturma düzenine sahip. Açıklamaya göre bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşıyor. Model, açılabilir panoramik tavana sahip.

3 MENZİL

MENZİL Markanın paylaştığı bilgilere göre 7 koltuklu TANG 108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle geliyor ve 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor.

4 HIZLANMA

HIZLANMA TANG, çift elektrik motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW (517 HP) güce sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor. Modelde DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü özelliği er alıyor.

5 ŞARJ

ŞARJ Açıklamaya göre BYD TANG modelinde kullanılan Blade Batarya, hızlı şarj özelliğiyle yüzde 30’dan yüzde 80’e 30 dakikada doluyor.

6 NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK? Tam elektrikli E-SUV modeli BYD TANG, Mart ayından itibaren Türkiye’de olacak.
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