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Çinli markanının yetkililerinden Türkiye ziyareti

Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

06 Temmuz 2024 | 12:21
Çinli markanının yetkililerinden Türkiye ziyareti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden Skywell'in kurucu başkanı ve Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi ve kurucusu Stephen Wong, Skywell'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Wu Longba ile Skywell Türkiye ve Skywell Europe Bölge Direktörü Chen Quanrong Skywell, Türkiye'ye yönelik yeni yatırımlarını ve gelecek dönem piyasaya sunulacak yeni modellerini görüşmek ve Türkiye distribütörleri Ulu Motor ile olan mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek amacıyla temaslar gerçekleştirmek adına Türkiye ziyaretinde bulundular.

Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Ulu Motor ve Ulubaşlar Grubu kurucu başkanı Nuri Ulubaş, Ulu Motor Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ziya Ulubaş, Skywell Europe & UK CEO'su Mahmut Ulubaş ile ev sahibi Skywell Ankara Yetkili Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Cankay Çetinkaya katılım sağladı.

Ev sahipliği yapan aynı zamanda da Skywell'in Türkiye'deki bayilerinden birisi olan Cankay Otomotiv Skywell Resmi Plaketi ile ödüllendirildi. Plaket Skywell'in kurucu başkanı ve Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi ve kurucusu Stephen Wong tarafından Cankay Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cankay Çetinkaya'ya verildi.

Heyet devamında Ankara Çin Konsolosluğu ve Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İş birliği Forumu'na katılarak temaslarda bulundu.

Türkiye'de bir araç üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini Türkiye'ye getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell yetkilileri, Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. AA

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