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Çinli model Türkiye'de ön siparişe hazırlanıyor

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki FORTHİNG'in, Türkiye pazarındaki şarj edilebilir hibrit elektrikli (PHEV) ve hibrit elektrikli (HEV) modeli U-Tour V9'un, Ulumotor distribütörlüğünde ön sipariş süreci hazırlıklarına başlandı.

13 Temmuz 2025 | 22:32
Çinli model Türkiye'de ön siparişe hazırlanıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Türkiye'de ön sipariş süreci hazırlıklarına başlanan D segmenti modeli U-Tour V9'da Li-ion akıllı pil teknolojisi bulunuyor. HEV ve PHEV yakıt seçenekleriyle sunulacak 7 koltuklu araç, 1,5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ile elektrik motorunu birleştiriyor.

Benzin ile elektrik motorlarının toplamında 1300 kilometre varan menzil vadeden aracın saatte 200 kilometreye kadar saf elektrik menzili sağladığı belirtiliyor. Önden çekişli model "245/45 R-19" lastik ebatlarına sahip

FORTHING'in Türkiye distribütörlüğünü Ulumotor üstleniyor. Şirket, markanın Türkiye genelinde yıl sonuna kadar en az 40 hizmet noktasına ulaşılmasının  hedeflendiğini söylüyor. AA

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