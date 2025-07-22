Çinli otomobil devi BYD için dikkat çeken Türkiye iddiası

BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracağını duyurmuştu. Üretimin 2026 sonunda üretime başlanması hedefleniyordu. Son dönemde BYD'nin yatırımında erteleme mi var, sorusu gündeme gelmişti. CNBC ise 14 Temmuz'da resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde BYD’nin Türkiye yatırımında herhangi gecikme olmadığını; BYD ve Chery’nin yatırım süreçlerinin planlandığı gibi sürdüğünü bildirmişti.

REUTERS'TAN MACARİSTAN VE TÜRKİYE İDDİASI

Uluslararası haber ajansı Reuters ise bugün önemli bir iddiayı duyurdu. Haberdeki iddialar özetle şöyle:

BYD, Macaristan'daki yeni fabrikasında elektrikli araçların seri üretimini 2026 yılına kadar erteleyecek ve ilk iki yıl boyunca tesisi kapasite altında çalıştıracak.

BYD'nin Türkiye'deki yeni fabrikasında üretim planlanandan daha erken başlayacak. İş gücü maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye'deki üretim, şirketin resmi açıklamalarının çok ötesine geçecek.

BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikanın aslında 2026 sonunda 150 bin araç/yıl kapasiteli olarak planlanmıştı. Ancak haberde kaynak gösterilen kişi, bu fabrikanın 2025'te Macaristan'daki fabrikadan daha fazla araç üreteceğini ve 2027’de 150 binin çok üzerinde üretim yapılacağını söylüyor.

Habere göre üretim 2028’de tekrar büyük ölçüde artırılacak. Reuters, BYD'nin bu konudaki yorum taleplerine yanıt vermediğini söylüyor. Ajans, haberde görüşleri aktarılan iki kaynağın üretim planlarını kamuoyuyla paylaşmaya yetkili olmadıkları için adlarını vermediğini de belirtiyor.