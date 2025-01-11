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Çinli otomobil devi tanıttı: ATTO 2

BYD, B-SUV segmentindeki tam elektrikli yeni modeli ATTO 2'yi Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

11 Ocak 2025 | 12:15
Son Güncellenme: 11 Ocak 2025 | 12:20
Çinli otomobil devi tanıttı: ATTO 2

Elektrikli araç üreticisi BYD, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. BYD, B-SUV segmentindeki tam elektrikli yeni modeli ATTO 2'yi Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıttı. İşte modelin fotoğrafları ve paylaşılan bilgiler:

1 ATTO 2 HAKKINDA

ATTO 2 HAKKINDA 2025'in ilk büyük otomotiv etkinliği olan Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ATTO 2, BYD’nin Blade Bataryası ve gövde dayanıklılığını artırmayı hedefleyen Cell-to-Body (CTB) teknolojisiyle geliyor.

2 MENZİL

MENZİL ATTO 2, 130 kW güç üreten tam elektrikli motora sahip. Açıklamaya göre 45.1 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 312 kilometre menzil sağlıyor. BYD, şubatta düzenlenecek Avrupa tanıtımında ATTO 2'nin teknik detaylarını ve donanım seçeneklerini duyuracak.

3 BOYUTLAR

BOYUTLAR BYD ATTO 2, 4310 mm uzunluk, 1830 mm genişlik, 1675 mm yükseklik ve 2620 mm aks aralığıyla geliyor.

4 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN ATTO 2'nin iç mekanında orta konsolda çift bardaklık ve elmas kesim vites seçici bulunuyor.

5 BAGAJ HACMİ

BAGAJ HACMİ Panoramik cam tavana sahip modelde bagaj hacmi 400 litre. Arka koltuklar katlandığında bu alan 1340 litreye kadar genişliyor.
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