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Çinli otomobil devinden rekor iddiası var: En hızlı şarj

Geely Holding Grup'un küresel premium elektrikli mobilite teknolojisi markası Zeekr'den şarj rekoru iddiası var.

14 Ağustos 2024 | 03:49
Son Güncellenme: 14 Ağustos 2024 | 03:50
Çinli otomobil devinden rekor iddiası var: En hızlı şarj

Çinli elektrikli otomobil markası Zeekr, Salı günü dünyanın en hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu söylediği yeni bataryalarını duyurdu. Şirket, Zeekr'in yeni bataryalarının, otomobil üreticisinin ultra hızlı şarj istasyonlarını kullanarak sadece 10,5 dakika içinde %10'dan %80'e kadar şarj olabileceğini söylüyor.

Zeekr, önümüzdeki hafta teslimatlarına başlanacak olan 2025 007 sedan modelinin yeni bataryaları kullanan ilk model olacağı bilgisini paylaştı. Şirket, Çin'de 500'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu açtığını ve bu yılın sonuna kadar bu sayıyı iki katına çıkarmayı planladığını belirtti. Zeekr, 2026 yılında 10.000'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu işletmeyi hedefliyor.

 

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Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
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