Çinli otomobil devinden rekor iddiası var: En hızlı şarj

Çinli elektrikli otomobil markası Zeekr, Salı günü dünyanın en hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu söylediği yeni bataryalarını duyurdu. Şirket, Zeekr'in yeni bataryalarının, otomobil üreticisinin ultra hızlı şarj istasyonlarını kullanarak sadece 10,5 dakika içinde %10'dan %80'e kadar şarj olabileceğini söylüyor.

Zeekr, önümüzdeki hafta teslimatlarına başlanacak olan 2025 007 sedan modelinin yeni bataryaları kullanan ilk model olacağı bilgisini paylaştı. Şirket, Çin'de 500'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu açtığını ve bu yılın sonuna kadar bu sayıyı iki katına çıkarmayı planladığını belirtti. Zeekr, 2026 yılında 10.000'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu işletmeyi hedefliyor.