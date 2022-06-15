Aralık 2021’den itibaren kurumsal satışları başlayan Citroen Ami için kişisel satış tarafında fiyat resmiyet kazandı. 2021’in son günlerinde Türkiye lansmanı düzenlenen Citroen Ami, 2022’nin Haziran ayı ile birlikte Türkiye listelerine resmi olarak giriş yaptı. Peki, Citroen Ami özellikleri ne? Satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar…
Murat Öksüz – murat.oksuz@doganburda.com
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Peki, aracın özellikleri ne?
Fonksiyonel ve dekoratif kit: Kapı cebi ağı, merkezi bir separatör ağ, paspas, ön konsolun üstünde saklama bölmesi, el çantası kancası, akıllı telefon klipsi gibi öğeler içeriyor. İç mekânda kullanılan renklerle jantlarda, köşe panel çıkartmaları veya kapı üzerindeki kapsüllerde kullanılan renkler birbirini tamamlıyor. My Ami Gri, My Ami Mavi, My Ami Turuncu ve MY Ami Haki olmak üzere dört ana renkle satılıyor.
CITROEN AMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Citroen Ami teknik özelliklerine gelecek olursak 2.410 milimetre uzunluk, 1.360 milimetre genişlik, 1.525 milimetre yükseklik ve 1.728 milimetrelik aks mesafesine sahip olan Ami iki kişilik bir elektrikli araç. Ami’nin gövdesinde 6 kW güç ve 40 Nm tork üreten bir elektrik motoru konumlanıyor. Ön tarafta konumlanan bu motorla birlikte maksimumda 45 km/s hıza erişirken araç bu sürate 10 saniyede çıkabiliyor.
MENZİLİ NE KADAR?
Alt bölümde konumlanan batarya ile birlikte 75 kilometrelik menzil sunabilen Ami’yi şarj etmek için 220V priz yeterli. Prize taktığınızda % 80’lik dolum seviyesine kısa bir sürede ulaşan Ami’nin bataryalarının tam dolması içinse 3 saate ihtiyaç var. Bataryalar dahil 471 kilogramlık ağırlığa sahip. Ami’nin dış bölümü özel bir kompozit malzemeden üretiliyor.
İlk baktığınızda plastik gibi görülen maddenin altında ise çelik bir kafes olduğunu görülüyor. Online kanallar üzerinden satışı gerçekleştirilecek %100 elektrikli Ami’nin, ilk yılında yaklaşık 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşması hedefleniyor. Ami ayrıca 2 yıllık bir garantiye sahip. Ami için trafik tescili ve plaka çıkarılması zorunlu. Bununla birlikte vergi diliminde de giriş segmentinde konumlanan modelin sigorta işlemleri de özel kendine özel olacak.
CİTROEN AMİ SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Peki, Citroen Ami’nin satış fiyatı ne kadar? Citroen Ami’nin satış fiyatı 219.000 TL olarak belirlendi. Yedi farklı versiyonla sunulan modelde “Kendin Yap” mottosuyla, markanın önerdiği aksesuarlarla kullanıcısına aracını kişiselleştirme imkânı sunuluyor.
CİTROEN AÇIKLAMASI
Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami’nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgu yaparak, şunları söylemişti: Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300’den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.’
Alkım, Ami tamamen online bir satış yolculuğu olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
‘Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami – 100% electric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor.
O yüzden iş yapış tarzımızı da biraz değişikliğe gitmeye karara vererek, Ami’yi müşterilerimize tamamen online bir yolculuk ile sunmak için adımlarımızı attık. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami’nin satın alma yolculuğunu tamamlıyoruz. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen AMI satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız.’
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