Citroen Aralık 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen C4 ile C4 X modellerinde aralık ayında 250 bin lira için 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Citroen'in SUV modeli C5 Aircross modelinde 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği var.
- Yeni Berlingo Kombi ve yeni Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
- Citroen Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satıyor.
- Yeni Citroen Jumpy modelinde 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği var.
ELEKTRİKLİ MODELLER
- Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X'te ise 250 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- Citroen Ami One, Citroen Ami Tonic ve Citroen Ami Peps modelleri aralık ayında 200 bin lira için 20 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.