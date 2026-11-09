Borsada işlem gören ÜÇAY Mühendislik 2026 yılına ilişkin ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

ÜÇAY Mühendislik, 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Şirket, raporlama döneminde finansal büyümesini sürdürürken hizmet ağını genişletti ve operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etti.

ÜÇAY Mühendislik’in 2026 yılının ilk dokuz ayında satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 2 milyar 932 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, bu dönemde yüzde 26 brüt kâr marjı ve yüzde 23 FAVÖK marjı elde ederken, 26 milyon 906 bin TL net kâr açıkladı. Finansal performansını nakit yaratma gücüyle de destekleyen şirketin, 30 Eylül 2026 itibarıyla net nakit pozisyonu 365 milyon 809 bin TL’ye ulaştı.

Kredi notları teyit edildi

ÜÇAY Mühendislik’in finansal yapısı, JCR Eurasia Rating tarafından gerçekleştirilen kurumsal kredi derecelendirme çalışmasıyla da değerlendirildi. Çalışma sonucunda şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “A+ (tr)”, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ise “J1+ (tr)” olarak belirlendi. Her iki notun görünümü “Stabil” olarak açıklanırken, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları “BB” seviyesinde teyit edildi.

21 ilde 30 lokasyonda faaliyet gösteriyor

Şirket, 2026 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki operasyonel yapılanmasını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Raporlama dönemi itibarıyla 21 ilde 30 lokasyonda faaliyet gösteren şirket, hizmet standartlarını korumak amacıyla her şubesinde en az bir mühendis istihdam ediyor. 80’in üzerinde mühendisten oluşan kadrosuyla teknik uzmanlığını güçlendiren şirket, 2025 yılında temellerini attığı dijital altyapı ve saha destek sistemlerinin katkısıyla müşteri deneyimi ve sözleşme süreçlerinde verimlilik artışı sağladı.

İklimlendirme alanındaki yaygın hizmet ağını daha verimli ve ölçeklenebilir bir yapıya taşımayı hedefleyen ÜÇAY Mühendislik, ÜÇAY360 Franchise Sistemi’ni de hayata geçirdi. Mevcut şubelerin franchise modeline dönüştürülmesi ve yeni hizmet noktalarının açılması esasına dayanan sistemle, operasyonel maliyetlerin optimize edilmesi ve halka arz sürecinde belirlenen yaygınlaşma hedeflerine ulaşılması amaçlanıyor.

GES projelerinde 420 kWp kurulu güç devreye alındı

Yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini de sürdüren ÜÇAY Mühendislik, çatı tipi, arazi tipi ve endüstriyel GES projelerinde mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) hizmetleri sunmaya devam etti. 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam 420 kWp kurulu güce sahip 17 mesken GES projesi tamamlanarak devreye alındı. Bu projelerin toplam sözleşme cirosu KDV hariç yaklaşık 359 bin 854 dolar olarak gerçekleşti. Dönem sonunda ise toplam 111 kWp kurulu güce sahip 5 mesken GES projesinin yapımı devam etti. Söz konusu projelerin toplam sözleşme bedeli KDV hariç yaklaşık 131 bin 184 dolar olarak açıklandı.

Elaris’in şarj soketi sayısı yüzde 103 arttı

Şirketin bağlı ortaklığı Elaris Enerji Yatırımları A.Ş. bünyesinde yürütülen elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği faaliyetleri de büyümesini sürdürdü. 2025 yıl sonunda 71 adet olan AC/DC şarj soketi sayısı, 2026 yılının eylül ayı sonunda yüzde 103 artışla 144’e yükseldi. Böylece ÜÇAY Mühendislik, e-mobilite alanındaki hizmet ağını genişletme yönünde önemli bir ilerleme kaydetti.

Büyük ölçekli taahhüt projelerinde yeni sözleşmeler yapıldı

ÜÇAY Mühendislik, elektrik ve mekanik taahhüt alanında da yüksek katma değerli projelerde yer almaya devam etti. 2026 yılının ilk dokuz ayında Nidapark Küçükyalı Projesi’nin elektrik ve mekanik tesisat işleri için 256 milyon TL, İstanbul Havalimanı OC Binası’nın elektrik tesisatı işleri için 297,3 milyon TL, Denizkoru Boğaz & Orman Projesi’nin elektrik ve mekanik tesisat işleri için KDV hariç yaklaşık 1 milyar 11,2 milyon TL, Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşi Projesi’nin elektrik ve mekanik tesisat işleri için de KDV hariç yaklaşık 1 milyar 347,4 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

Dijitalleşme ve operasyonel verimlilik yatırımları sürüyor

Şirket, büyüyen faaliyet hacmini desteklemek ve operasyonel süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla dijitalleşme çalışmalarına da ağırlık verdi. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde dijital yapı süreç yönetim sistemi, ERP altyapıları, operasyon takip sistemleri, merkezi veri akışı ve saha operasyon kontrol mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Süreç standardizasyonu, maliyet kontrolü, operasyonel görünürlüğün artırılması ve merkezi yönetim kabiliyetinin güçlendirilmesi de şirketin öncelikli çalışma alanları arasında yer aldı.

İlk dokuz ayda satış gelirlerini yüzde 17 artırdı

ÜÇAY Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, şirketin ilk dokuz aylık performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:



“2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, farklı iş kollarına yayılan faaliyet yapımızın ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin güçlü bir yansıması oldu. Satış gelirlerimizde kaydettiğimiz yüzde 17’lik artışın yanı sıra dönem sonunda ulaştığımız net nakit pozisyonu, finansal disiplinimizi koruyarak büyümeye devam ettiğimizi gösteriyor. Dokuz aylık dönemde enerji, e-mobilite ve iklimlendirme alanlarındaki deneyimimizi ve operasyonel altyapımızı daha verimli ve ölçeklenebilir bir yapıya taşımak üzere ÜÇAY360 Franchise Sistemi’ni hayata geçirdik. GES ve e-mobilite faaliyetlerimizde operasyonel kapasitemizi artırırken elektrik ve mekanik taahhüt alanında üstlendiğimiz büyük ölçekli projelerle mühendislik ve uygulama gücümüzü ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de farklı iş kollarımız arasındaki sinerjiyi güçlendirerek sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi hedefliyoruz.”