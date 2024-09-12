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Citroen Eylül 2024 kampanyasını duyurdu

Citroen, eylül ayına yönelik finansman seçeneklerini duyurdu.

12 Eylül 2024 | 15:10
Citroen Eylül 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen C4 ve C4 X modellerinde eylül ayında iki farklı finansman teklifi hazırlandı. İki modelde de 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuldu.
  • SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Berlingo Kombi modeli, tüm donanım seviyelerinde 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Berlingo Van'da ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.
  • Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği seçeneğinin yanı sıra 150 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Şirket, yeni Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuyor.
  • Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifiyle satışa çıkarıldı.
  • Şirketin mobilite aracı olan Ami One ise 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi seçeneği sunarken, Ami Peps'e sahip olmak isteyenler 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor. AA
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Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Yabancı yatırımcı geçen ay Borsa İstanbul'da ne yaptı?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)
Bilanço açıklayan ASELSAN'dan ilk yarı değerlendirmesi
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Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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İLERİ
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