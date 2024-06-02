Citroen Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre ödeme koşulları şöyle:
- C4 X modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Citroen C4'te 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Citroen C3 Aircross modeli, 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
- Citroen C3 modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Yeni Berlingo Kombi modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Citroen yeni Berlingo Van, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumper 300 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumpy Van, 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sutuluyor.
- Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4'te 180 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. AA