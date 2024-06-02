Citroen Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket

Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor

Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse

Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)

Bu hafta en çok borsa kaybettirdi