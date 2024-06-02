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Citroen Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Haziran ayının gelmesiyle beraber otomobil firmaları da haziran ayına ilişkin finansman kampanyanlarını duyurmaya başladı. Açıklama yapan markalar arasında Citroen de var.

02 Haziran 2024 | 07:43
Son Güncellenme: 02 Haziran 2024 | 08:06
Citroen Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre ödeme koşulları şöyle:

  •  C4 X modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Citroen C4'te 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Citroen C3 Aircross modeli, 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Citroen C3 modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni Berlingo Kombi modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Citroen yeni Berlingo Van, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Jumper 300 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. 
  • Yeni Jumpy Van, 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sutuluyor.
  • Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4'te 180 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. AA

 

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Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
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