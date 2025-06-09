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Citroen Haziran 2025 kampanyasını duyurdu

09 Haziran 2025 | 18:43
Citroen Haziran 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni elektrikli Citroen E-C3 modelinde 150 bin lira için 12 ay vadeli ve faizsiz kredi seçeneği sunuluyor. Araç 1 milyon 99 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
  • Yeni C3 Aircross modelinde 200 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor. Aynı modelin elektrikli versiyonu E-C3 Aircross ise 250 bin lira için aynı koşullarla kredi desteğiyle, 1 milyon 249 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
  • Yeni C4'ün benzinli versiyonlarında 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
  • C4 X modelinin Max donanımlı versiyonu 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni C4'ün elektrikli versiyonu yeni E-C4E, 150 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim seçeneği sunuluyor.
  • Marka ticari araçlarda da finansman seçenekleri duyurdu. AA

 

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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
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GERİ
İLERİ
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