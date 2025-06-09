Citroen Haziran 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni elektrikli Citroen E-C3 modelinde 150 bin lira için 12 ay vadeli ve faizsiz kredi seçeneği sunuluyor. Araç 1 milyon 99 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Yeni C3 Aircross modelinde 200 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor. Aynı modelin elektrikli versiyonu E-C3 Aircross ise 250 bin lira için aynı koşullarla kredi desteğiyle, 1 milyon 249 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Yeni C4'ün benzinli versiyonlarında 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
- C4 X modelinin Max donanımlı versiyonu 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni C4'ün elektrikli versiyonu yeni E-C4E, 150 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim seçeneği sunuluyor.
- Marka ticari araçlarda da finansman seçenekleri duyurdu. AA