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Citroen, mayıs kampanyasını duyurdu

Citroen, mayıs ayına özel olarak binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası başlattı.

10 Mayıs 2025 | 10:30
Citroen, mayıs kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.

  • Citroen C4'ün benzinli versiyonunda 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan yeni C4 X'in MAX donanımlı versiyonunda da aynı koşullarda kredi desteği sunuluyor.
  • Tamamen elektrikli e-C4 ve e-C4 X modellerini satın almak isteyen kullanıcılar da yine 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.
  • Citroen’in hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer için 280 bin lira tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için yüzde 2,99 faizli kredi alternatifi sunuluyor.
  • 2024 model yılına sahip Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri içinse 220 bin lira için yüzde 0 faizli, 550 bin lira için ise yüzde 2,99 faizli kredi imkanları bulunuyor.
  • C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifinden faydalanabiliyor.
  • Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.

 

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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
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