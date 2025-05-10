Citroen, mayıs kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.

Citroen C4'ün benzinli versiyonunda 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan yeni C4 X'in MAX donanımlı versiyonunda da aynı koşullarda kredi desteği sunuluyor.

Tamamen elektrikli e-C4 ve e-C4 X modellerini satın almak isteyen kullanıcılar da yine 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Citroen’in hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer için 280 bin lira tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için yüzde 2,99 faizli kredi alternatifi sunuluyor.

2024 model yılına sahip Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri içinse 220 bin lira için yüzde 0 faizli, 550 bin lira için ise yüzde 2,99 faizli kredi imkanları bulunuyor.

C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifinden faydalanabiliyor.

Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.