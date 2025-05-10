Citroen, mayıs kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.
- Citroen C4'ün benzinli versiyonunda 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan yeni C4 X'in MAX donanımlı versiyonunda da aynı koşullarda kredi desteği sunuluyor.
- Tamamen elektrikli e-C4 ve e-C4 X modellerini satın almak isteyen kullanıcılar da yine 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.
- Citroen’in hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer için 280 bin lira tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için yüzde 2,99 faizli kredi alternatifi sunuluyor.
- 2024 model yılına sahip Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri içinse 220 bin lira için yüzde 0 faizli, 550 bin lira için ise yüzde 2,99 faizli kredi imkanları bulunuyor.
- C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifinden faydalanabiliyor.
- Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı olan Ami modelinde ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.