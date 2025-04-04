Citroen nisan ayı kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.
- Citroen, yeni C4 modeli ile C4 X'in "Max" donanımlı versiyonuna özel nisan ayında 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim fırsatı sunuyor.
- Citroen'in Berlingo Kombi modeli, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 45 bin lira nakit indirim imkanlarıyla satın alınabiliyor.
- Berlingo Van modelleri, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla Citroen bayilerinde müşterileri bekliyor.
- Jumpy Spacetourer; Jumper ve Jumpy Van modelleri ise 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla satılıyor.
- Kampanya kapsamında, yüzde 100 elektrikli versiyonlar yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim tekliflerinden yararlanabiliyor.
- Ami modelinde ise 120 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.