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Citroen nisan ayı kampanyasını duyurdu

Citroen, binek veya hafif ticari model satın almak isteyen sürücülere bu ay özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle avantaj sağlıyor.

03 Nisan 2025 | 15:39
Citroen nisan ayı kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.

  • Citroen, yeni C4 modeli ile C4 X'in "Max" donanımlı versiyonuna özel nisan ayında 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim fırsatı sunuyor.
  • Citroen'in Berlingo Kombi modeli, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 45 bin lira nakit indirim imkanlarıyla satın alınabiliyor.
  • Berlingo Van modelleri, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla Citroen bayilerinde müşterileri bekliyor.
  • Jumpy Spacetourer; Jumper ve Jumpy Van modelleri ise 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla satılıyor.
  • Kampanya kapsamında, yüzde 100 elektrikli versiyonlar yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim tekliflerinden yararlanabiliyor. 
  • Ami modelinde ise 120 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim imkanları sunuluyor.

 

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ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
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