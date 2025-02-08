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Citroen Şubat 2025 kampanyasını duyurdu

Citroen, şubat ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu

08 Şubat 2025 | 08:30
Son Güncellenme: 08 Şubat 2025 | 09:37
Citroen Şubat 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni C4 modelinde 200 bin lira için 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni C4 X'in Max donanımlı versiyonunda 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği unuluyor.
  • Yeni C4 ve yeni C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve yeni e-C4 X'de 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle atılıyor.
  • Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
  • Jumper modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Citroen Jumpy modelinde ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor. AA
     
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VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
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