Citroen Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu
Citroen temmuz ayına ilişkin kredi koşullarını duyurdu.
04 Temmuz 2024 | 21:38
Son Güncellenme: 04 Temmuz 2024 | 21:38
- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, temmuz ayındaki kampanyası kapsamında C3 modeliyle C3 Aircross modelini 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor.
- C4 ve C4 X modelleri için 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X'de 300 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli ya da 180 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Citroen'in hafif ticari araç modeli Berlingo Van 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra nakit satın alımlarda 30 bin lira indirimli seçenekle satılıyor.
- Yeni Berlingo Kombi modeli, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- Citroen yeni Jumper modelini ise 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiye satıyor. AA