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Citroen Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

Citroen temmuz ayına ilişkin kredi koşullarını duyurdu.

04 Temmuz 2024 | 21:38
Son Güncellenme: 04 Temmuz 2024 | 21:38
Citroen Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, temmuz ayındaki kampanyası kapsamında C3 modeliyle C3 Aircross modelini 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor.
  • C4 ve C4 X modelleri için 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinin yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X'de 300 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli ya da 180 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Citroen'in hafif ticari araç modeli Berlingo Van 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra nakit satın alımlarda 30 bin lira indirimli seçenekle satılıyor.
  • Yeni Berlingo Kombi modeli, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • Citroen yeni Jumper modelini ise 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiye satıyor. AA
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Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
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CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
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İLERİ
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