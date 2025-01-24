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Citroen Türkiye'de üst düzey atamalar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen Türkiye'de yeni yılla birlikte organizasyonel değişiklikler gerçekleştirildi.

24 Ocak 2025 | 05:00
Citroen Türkiye'de üst düzey atamalar

Citroen Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Selen Alkım, Stellantis'in altı bölgesinden biri olan Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) için Fiat, Citroen ve Leapmotor markalarının Bölge Direktörü olarak atandı. Görevine 1 Şubat'ta başlayacak Alkım, yeni görevinde, bölgedeki tüm Satış ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu Gülin Reyhanoğlu'na raporlama yapacak.

Alkım, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını 2005'te Paris'te tamamlayan Alkım, 2006'da otomotiv sektörüne girdi.

Renault'da Bütçe ve Planlama Uzmanı olarak başladığı kariyerine 2015'e kadar Ürün Müdürü ve Stratejik Planlama Müdürü olarak devam etti. 2015'te Renault Mais'e Pazarlama Koordinatörü olarak geçen Alkım, 2017'de Çelik Motor'a transfer olan Alkım, burada KIA markasının Pazarlama Müdürü oldu. 2018'de PSA Grubu'na geçerek Citroen Pazarlama Direktörü olan Alkım, 2022'den bu yana Citroen Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptı.

- Citroën Türkiye Genel Müdürlüğüne Bora Duran getirildi

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Bora Duran, İngiltere'deki Gloucestershire Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2012-2019 arasında SEAT ve Porsche'de çeşitli görevlerde bulundu.

Duran, kariyerine 2019'da Citroen Türkiye'de Satış Bölge Müdürü olarak başladı ve 2021'de Stellantis Türkiye'de Akademi ve Geliştirme Müdürü olarak çalıştı.

2022'de Stellantis Türkiye'de Müşteri Deneyimi Direktörü oldu. 2023'te Citroen markasına Satış Direktörü olarak geri döndü ve 1 Şubat'tan itibaren Citroën Türkiye'de Genel Müdür rolünü üstlenecek.

- Citroen Satış Direktörü, Serdar Akman oldu

2022'den bu yana Citroen Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Serdar Akman, 1 Şubat itibarıyla Citroen Satış Direktörü olarak yeni görevine başlayacak. Akman'dan boşalan Citroen Pazarlama Direktörlüğü görevine ise Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak görev yapan Burcu Giray getirildi.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Akman, Stellantis'e katılmadan önceki son 7 yılını Honda Türkiye'de satış müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli departmanların yöneticilik görevlerinde bulunarak geçirdi.

Akman, kariyerinin ilk dönemlerinde şu anda Stellantis Grubu'nun bir parçası olan Peugeot Türkiye'de ve Doğan Gazetecilik'te çalıştı.

Otomotiv sektöründe yaklaşık 25 yıl tecrübesi olan Akman, Kasım 2022'de Stellantis Türkiye bünyesindeki Citroen Türkiye'nin Pazarlama Direktörü oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Giray ise 2012-2019 arasında Voden Leo Burnett'te çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.

Opel Türkiye ailesine 2019'da katılan Giray, 2021'e kadar Dijital Pazarlama Süpervizörü, 2023'e kadar ise Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev yaptı.

Bugüne kadar Opel Türkiye Ürün, Fiyatlandırma ve Kampanya Müdürü olarak görev yapan Giray, 1 Şubat itibarıyla Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü olarak yeni görevine başlayacak. AA

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