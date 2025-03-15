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Çin pazarında en çok satan modelini makyajladı, Türkiye'ye de gelebilir

Volkswagen, Çin pazarı için en çok sattığı ID.3 modelini makyajladı.

15 Mart 2025 | 13:21
Çin pazarında en çok satan modelini makyajladı, Türkiye'ye de gelebilir

Daha önceleri NMC batarya kullanan VW, ID.3'te artık CATL'den aldığı LFP bataryaları kullanacak. Batarya paketinin kapasitesi 53,6 kWh ve 451 km menzil sunuyor. Motor ise aynı kaldı. Arkaya yerleştirilen motorun gücü 125 kW. İç mekanda daha önemli iyileştirmeler yapılmış. Merkezi dokunmatik ekran 10 inçten 12,9 inçe büyütülmüş. Orta konsolda kablosuz şarj eklenmiş.  Aracın Çin fiyatları 16.500 USD ile 19.000 USD arasında değişiyor.
Auto Show'un haberine göre Volkswagen Türkiye, Avrupa'da üretilen D.3 modelini, bahar aylarında Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. ID.4 ve ID.7'yle beraber elektrikli ID. ailesini güçlendirmeyi planlıyor. Habere göre rekabetçi fiyat seviyesiyle pazara girerse, Türkiye'de satılan en ucuz VW olabilir.
 

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Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
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