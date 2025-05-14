CUPRA Mayıs 2025 Fiyat Listesi Açıklandı! Ateca, Born, Leon ve Formentor Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Bu etkileyici elektrikli araç, tek bir şarjla 551 km'ye kadar karma menzil (WLTP) sunuyor. Sahip olduğu 204 PS azami güç sayesinde dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, 0'dan 100 km/h hıza 8,1 saniyede ulaşabiliyor. Yüksek kapasiteli 77 kWh net batarya kapasitesi ise bu performansı destekleyerek hem uzun menzil hem de güçlü ivmelenme için gereken enerjiyi sağlıyor.