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  • CUPRA Mayıs 2025 Fiyat Listesi Açıklandı! Ateca, Born, Leon ve Formentor Fiyatları Ne Kadar Oldu?

CUPRA Mayıs 2025 Fiyat Listesi Açıklandı! Ateca, Born, Leon ve Formentor Fiyatları Ne Kadar Oldu?

CUPRA, Mayıs 2025 fiyat listesini duyurdu. Markanın modelleri Ateca, Born, Leon ve Formentor'un güncel fiyatları otomobil piyasasını takip edenlerin araştırdığı konular arasında. İşte CUPRA'nın Mayıs ayına özel fiyat listesi ve modellerin öne çıkan özellikleri

14 Mayıs 2025 | 13:53
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2025 | 15:45
CUPRA Mayıs 2025 Fiyat Listesi Açıklandı! Ateca, Born, Leon ve Formentor Fiyatları Ne Kadar Oldu?

CUPRA, 2025 Mayıs ayı fiyat listesini resmen açıkladı. Otomobil piyasasını takip edenler güncel fiyat listesi merak ediyorlardı. Ateca, Born, Leon ve Formentor modellerinin Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte modeller ve güncel değerleri

CUPRA FORMENTOR E-HYBRID FİYAT LİSTESİ 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.930.000 TL
  • Yeni Cupra Formentor VZ 1.5 eHybrid (PHEV) 272 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 3.140.000 TL

1 CUPRA TERRAMAR FİYAT LİSTESİ 2025

CUPRA TERRAMAR FİYAT LİSTESİ 2025

Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.115.000 TL

Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 3.460.000 TL

3 CUPRA BORN FİYAT LİSTESİ 2025

CUPRA BORN FİYAT LİSTESİ 2025

Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh (Model Yılı: 2024) - 1.925.000 TL

Bu etkileyici elektrikli araç, tek bir şarjla 551 km'ye kadar karma menzil (WLTP) sunuyor. Sahip olduğu 204 PS azami güç sayesinde dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, 0'dan 100 km/h hıza 8,1 saniyede ulaşabiliyor. Yüksek kapasiteli 77 kWh net batarya kapasitesi ise bu performansı destekleyerek hem uzun menzil hem de güçlü ivmelenme için gereken enerjiyi sağlıyor.

5 CUPRA FORMENTOR FİYAT LİSTESİ 2025

CUPRA FORMENTOR FİYAT LİSTESİ 2025

Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.480.000 TL

Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.810.000 TL

Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) - 4.970.000 TL

 

Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2024) - 4.460.000 TL

8 CUPRA LEON FİYAT LİSTESİ 2025

CUPRA LEON FİYAT LİSTESİ 2025

Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 2.260.000 TL

 

Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.540.000 TL

 

Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 4.340.000 TL

Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2024) - 3.960.000 TL

11 CUPRA ATECA FİYAT LİSTESİ 2025

CUPRA ATECA FİYAT LİSTESİ 2025

Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG (Model Yılı: 2024) - 2.205.000 TL
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Cupra leon Born
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BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
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