CUPRA Mayıs 2025 Fiyat Listesi Açıklandı! Ateca, Born, Leon ve Formentor Fiyatları Ne Kadar Oldu?

CUPRA, 2025 Mayıs ayı fiyat listesini resmen açıkladı. Otomobil piyasasını takip edenler güncel fiyat listesi merak ediyorlardı. Ateca, Born, Leon ve Formentor modellerinin Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte modeller ve güncel değerleri
CUPRA FORMENTOR E-HYBRID FİYAT LİSTESİ 2025
- Yeni Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.930.000 TL
- Yeni Cupra Formentor VZ 1.5 eHybrid (PHEV) 272 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 3.140.000 TL
1 CUPRA TERRAMAR FİYAT LİSTESİ 2025
Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.115.000 TL
3 CUPRA BORN FİYAT LİSTESİ 2025
Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh (Model Yılı: 2024) - 1.925.000 TL
Bu etkileyici elektrikli araç, tek bir şarjla 551 km'ye kadar karma menzil (WLTP) sunuyor. Sahip olduğu 204 PS azami güç sayesinde dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, 0'dan 100 km/h hıza 8,1 saniyede ulaşabiliyor. Yüksek kapasiteli 77 kWh net batarya kapasitesi ise bu performansı destekleyerek hem uzun menzil hem de güçlü ivmelenme için gereken enerjiyi sağlıyor.
5 CUPRA FORMENTOR FİYAT LİSTESİ 2025
Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.480.000 TL
Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.810.000 TL
8 CUPRA LEON FİYAT LİSTESİ 2025
Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 2.260.000 TL
Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 4.340.000 TL
Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2024) - 3.960.000 TL