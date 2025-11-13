Danıştay'dan elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren ÖTV iadesi kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamalarına karşı açtığı davada önemli bir karar verdi. Danıştay, Nissan Qashqai e-Power sahiplerinin açtığı davada ÖTV iadesi talebini reddetti.

Dava açan araç sahipleri, ruhsatta elektrikli olarak görünen modellerden ÖTV’nin yüzde 10 yerine içten yanmalı motorlara uygulanan yüzde 80 oranında tahsil edildiğini belirmişti.

Davacılar, araçlardaki içten yanmalı motorun tahrik görevi bulunmadığını, yalnızca elektrik üretmek için kullanıldığını ve bu nedenle aracın tamamen elektrikle çalıştığını kaydetmiş ve fazla ödenen verginin iadesini talep etmişlerdi.

"Vergi açısından açık bir hata yok"

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise yaptığı değerlendirmelerde düzeltme ve şikayet yoluna başvurulabilmesi için ileri sürülen hatanın hukuki yorum gerektirmeyecek şekilde açık ve net olarak belirlenebilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümler kapsamında incelenmesinin mümkün olmadığı kaydedilip, vergi açısından açık bir hata olmadığı kaydedildi.