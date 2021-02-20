Nissan’ın C-SUV segmentinde en çok satan modeli Qashqai 3. nesliyle karşımızda. Nissan’ın yenilenen modellerinde olduğu gibi Qashqai’de de keskin ve köşeli hatlar hakim.

Yeni Qashqai’nin boyu 35 mm uzarken aks mesafesinde 20 mm artmış. Genişlik ve yükseklikteyse sırasıyla 32 ve 10 mm’lik artışlar kaydedilmiş.

İç mekanında daha belirgin bir değişim yaşanan Qashqai’de 12,3 inçlik dijital gösterge paneline yer verilmiş. Orta konsolda da 9 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı konumlandırılmış.



Yeni Qashqai’nin ‘bumerang’ gündüz aydınlatmalı ve LED matris farları ön yüzde dikkat çekiyor.

Nissan yeni Qashqai’de dizel motorlara veda ediyor ve elektrik takviyeli benzinli motorlara yer veriyor. Bunlarda da iki seçenek yer alıyor.

İlki, 1.3 litrelik motor ile 12 Volt hafif hibrit sisteme sahip. Burada 140 ve 158 beygir güç ve 270 Nm’ye kadar tork üretebilecek seçenekler mevcut. Modeller CVT veya manuel şanzımanla alınabilecek. Yeni Qashqai’nin en güçlü modeli ise dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle satın alınabilecek.

Qashqai’nin en büyük yeniliği ise e-Power adı verilen hibrit sistem. 190 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru tekerleklere güç veriyor. 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip benzinli motor ise bataryaların doldurulması için jeneratör görevi görüyor.