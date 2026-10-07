DS Automobiles’den Ekim ayına özel DS N°4 finansman kampanyası: İşte özellikleri

DS N°4, verimlilik ve performansı dengede tutan BlueHDi 130 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzımanı ile akıcı bir sürüş deneyimi vadediyor. 100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik iddialı yakıt tüketimiyle çevre dostu ve verimli bir mobilite sağlayan model, estetik ve konforu bir arada arayan premium otomobil tutkunlarını bekliyor.