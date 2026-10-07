DS Automobiles’den Ekim ayına özel DS N°4 finansman kampanyası: İşte özellikleri

Ekim ayında premium otomobil deneyimini daha erişilebilir kılmayı hedefleyen DS Automobiles, DS N°4 modeli için %0,99 faizli kredi ve takas desteği imkânı sağlıyor.
1 500 bin TL’ye 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi veya takas desteği
Seyahat sanatını otomotiv dünyasına taşıyan DS Automobiles, Ekim ayında DS N°4 modelini kampanyalı satın alım seçenekleriyle meraklılarıyla buluşturuyor. Tasarım, teknoloji ve konforu premium segmentte bir araya getiren DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik versiyonu için ekim ayına özel 500 bin TL’ye 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi veya takas desteği imkânı sunuluyor.
2 Tasarım ve teknolojinin kusursuz uyumu
Sofistike çizgileri ve atletik silüetiyle öne çıkan DS N°4, yenilenen aydınlatmalı ızgarası ve özgün ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de zengin “PALLAS” donanım seviyesiyle satışa sunulan model, rafine iç mekânındaki zanaatkârlık dokunuşlarını DS IRIS SYSTEM gibi üst düzey dijital çözümlerle harmanlıyor.
3 Performans ve yüksek verimlilik bir arada
DS N°4, verimlilik ve performansı dengede tutan BlueHDi 130 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzımanı ile akıcı bir sürüş deneyimi vadediyor. 100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik iddialı yakıt tüketimiyle çevre dostu ve verimli bir mobilite sağlayan model, estetik ve konforu bir arada arayan premium otomobil tutkunlarını bekliyor.