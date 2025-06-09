DS Automobiles Haziran 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS 7 modelinin Opera BlueHDi 130 versiyonunda 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- DS 7 Etoile BlueHDi 130 versiyonunda ise 550 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği; DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 600 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor. AA