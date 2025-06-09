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DS Automobiles Haziran 2025 kampanyasını duyurdu

DS Automobiles, haziranda DS 7 ve DS 4 modellerine ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

09 Haziran 2025 | 18:34
DS Automobiles Haziran 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS 7 modelinin Opera BlueHDi 130 versiyonunda 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • DS 7 Etoile BlueHDi 130 versiyonunda ise 550 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği; DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 600 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneğiyle satılıyor. AA
     
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Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il
Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
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