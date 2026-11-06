2027 MTV tutarları belli oluyor! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, 2027 yılında sıfır kilometre araç alacaklar ile 1-3 yaş aralığında otomobili bulunanların ödeyeceği yıllık MTV, motor silindir hacmi ve araç değerine bağlı olarak 7 bin 350 TL'den 350 bin 785 TL'ye kadar çıkacak.

Türkiye'de sık tercih edilen 1.0-1.2 litre motor hacmine sahip otomobiller için yıllık vergi 7 bin 350 TL ile 8 bin 823 TL arasında olacak. Motor hacmi 1.3-1.6 litre olan otomobillerde ise bu tutar 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişecek.