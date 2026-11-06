2027 MTV tutarları belli oluyor! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli olmaya başladı. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alındığında, 1-3 yaş grubundaki otomobillerin yıllık vergisinin 7 bin 350 TL'den başlayarak 350 bin 785 TL'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Peki, 2027 yılında MTV ne kadar olacak? Hangi araç için ne kadar vergi ödenecek? Araç yaşı ve motor hacmine göre MTV tutarları nasıl hesaplanacak? İşte yeni yılda geçerli olması beklenen MTV tutarlarına ilişkin detaylar...
1 Yeniden değerleme oranıyla MTV tutarları şekillendi
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin üretici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından, 2027 yılında vergi, harç ve cezalardaki artışa esas alınacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oranla birlikte araç sahiplerinin yeni yılda ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da netleşmeye başladı.
2 2027'de 1-3 yaşındaki otomobillerin MTV'si ne kadar olacak?
Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, 2027 yılında sıfır kilometre araç alacaklar ile 1-3 yaş aralığında otomobili bulunanların ödeyeceği yıllık MTV, motor silindir hacmi ve araç değerine bağlı olarak 7 bin 350 TL'den 350 bin 785 TL'ye kadar çıkacak.
Türkiye'de sık tercih edilen 1.0-1.2 litre motor hacmine sahip otomobiller için yıllık vergi 7 bin 350 TL ile 8 bin 823 TL arasında olacak. Motor hacmi 1.3-1.6 litre olan otomobillerde ise bu tutar 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişecek.
3 2027 MTV tutarları motor hacmine göre ne kadar olacak?
1-3 yaş grubundaki binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtın değeri ve motor silindir hacmi dikkate alınarak belirleniyor. Son yıllarda otomobil fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş nedeniyle MTV hesaplamalarında çoğunlukla en üst taşıt değeri dilimi esas alınıyor.
Bu kapsamda, 2027 yılında motor hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için yıllık MTV tutarı 8 bin 823 TL olarak hesaplanıyor. Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında bulunan araçlarda vergi 15 bin 375 TL'ye, 1.6-1.8 litre arasındaki otomobillerde ise 27 bin 165 TL'ye yükseliyor. Motor silindir hacmi 4 litrenin üzerinde olan 1-3 yaşındaki otomobillerde ise yıllık MTV tutarı 350 bin 785 TL'ye ulaşıyor.
4 2027'de hangi otomobil modeli ne kadar MTV ödeyecek?
2027 yılı için hesaplanan yeni MTV tutarları, Türkiye'de en fazla tercih edilen otomobil modellerinin ödeyeceği vergileri de ortaya koydu. Buna göre, en çok satılan modeller arasında yer alan Renault Clio'nun yıllık MTV'si 8 bin 823 TL olarak hesaplandı.
Aynı motor hacmi kategorisindeki Renault Duster ve Hyundai i20 için de 8 bin 823 TL vergi öngörülüyor. 1.3 litrelik motora sahip Renault Megane ile 1.5 litrelik Toyota Corolla'nın yıllık MTV tutarı 15 bin 375 TL'ye ulaşırken, 1.8 litre motor hacmine sahip hibrit Toyota C-HR için bu rakam 27 bin 165 TL olacak. Tamamen elektrikli Togg T10X'in 2027 yılı MTV tutarı ise 22 bin 375 TL olarak hesaplanıyor.
5 2027'de elektrikli araçların MTV'si ne kadar olacak?
Elektrikli otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın motor gücü ve taşıt değeri esas alınarak hesaplanıyor. Türkiye pazarındaki elektrikli modellerin büyük bir kısmı, motor gücü 160 kW'ya kadar olan araçları kapsayan alt vergi diliminde bulunuyor.
Togg T10X, Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 3 ve Volvo EX30 gibi otomobillerin yer aldığı bu kategoride, 2027 yılı için yıllık MTV tutarı 22 bin 375 TL olarak öngörülüyor. Motor gücü 240 kW'ı aşan elektrikli araçlarda ise ödenecek yıllık vergi, taşıtın değerine bağlı olarak 80 bin 390 TL ile 87 bin 695 TL arasında değişecek.
6 2027 MTV zammında oran değişebilir mi?
Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar artırma veya azaltma yetkisine sahip. Bu kapsamda söz konusu oran, vatandaşların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenebiliyor.
2027 yılı için yeniden değerleme oranında herhangi bir değişikliğe gidilmesi öngörülmüyor.