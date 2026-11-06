Üretimle 100 milyon dolar ciro hedefi koydu

Türkiye’de pazar büyüklüğü 10 milyar Euro’ya ulaştığı hesaplanan kişisel bakım ürünlerine olan ilgi her geçen gün artarken, bu alandaki yatırımlar da artıyor. Sektördeki önemli yerli markalardan biri olan Sinoz, hem yurt içinde hem de küresel pazarlarda büyümek amacıyla hedef büyüttü.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Girişimci Yasin Çörekci tarafından 2008 yılında e-ticaret amacıyla kurulan Sinoz Kozmetik, aradan geçen 18 yılda kendi üretimini yapan ve 120 farklı ürününü 50’den fazla ülkeye ihraç eden küresel bir markaya dönüştü. Memleketi Sinop’ta OSB içerisinde 2023 yılında satın aldığı arazide kurduğu fabrika ile 2025 yılından itibaren ürünlerini kendi üretmeye başlayan Sinoz Kozmetik, bugün ‘Sinoz’ ve ‘The Bath Factory’ markalarıyla hizmet veriyor. Yeni dönemde Sinoz Kurucusu ve CEO’su Yasin Çörekci, üretim ve ihracatta büyüme hedefiyle 3 milyon dolar yeni yatırımla 5 bin metrekarelik fabrika alanını 15 bin metrekareye, çalışan sayısını da 200’den 400’e çıkaracaklarını söylüyor.

Yasin Çörekci

Yeni hedef Mısır pazarı

2026 yılını 65 milyon dolar ciro ile kapatacak olan şirketin 2027 sonu ciro hedefi ise 80 milyon dolar. Şu an itibarıyla toplam cirosunun yüzde 10-15’ini ihracattan elde eden şirketin en önemli hedeflerinden biri ihracatın payını orta vadede yüzde 50’lere taşımak. Çörekci, “Fabrikamızı büyüterek üretim ve ihracatta hızlanacağız. Hedefimiz 2028 sonunda ciromuzu 100 milyon doların üzerine taşımak” diyor.

Yasin Çörekci’nin verdiği bilgilere göre, Sinoz kendi markalarıyla Azerbaycan, Irak, KKTC, Türkmenistan, Kuveyt ve BAE gibi yakın pazarlarda güçlü ve iddialı bir yere sahip. Yeni dönemde iddialı oldukları pazarlara Kuzey Afrika’yı da ekleyeceklerini vurgulayan Çörekci, “Cezayir, Tunus ve Fas’tan sonra Mısır pazarına da girmeye hazırlanıyoruz, 2028’de cirodaki ihracat payını yüzde 25’e çıkarma hedefimiz var” diyor.

Saç bakım ve parfüm kategorisine girecek

Sinop fabrikasında 120 farklı üründe aylık yaklaşık 2 milyon adetlik üretim yapılıyor. Şirket güneş kremi, duş jeli ve vücut spreyi gibi ürünlerde Türkiye’de pazar lideri konumunda. Yeni dönemde saç bakım ve parfüm kategorilerine giriş yapacakları bilgisini veren Yasin Çörekci, “Parfüm kategorisine yeni bir marka ile gireceğiz. Saç bakım alanında ise saç kremi, şampuan, saç maskesi gibi ürünlerimizi 2027’de tüketici ile buluşturacağız” diye konuşuyor.