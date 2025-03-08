DS Automobiles, Mart kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS 7 Opera BlueHDi 130, DS 7 Saint Exupery BlueHDi 130, DS 7 Etoile BlueHDi 130, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300, DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360, DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modellerinde çeşitli seçenekler unulacak.
- DS 7'nin Opera BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleriyle sunuluyor.
- DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 1 milyon 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 550 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneği sunulurken, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 400 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas imkanı tanıyor.