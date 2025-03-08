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DS Automobiles, Mart kampanyasını duyurdu

DS Automobiles, DS 7 ve DS 4 modellerinde mart ayına ilişkin finansman kampanyasını duyurdu.

08 Mart 2025 | 23:18
DS Automobiles, Mart kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS 7 Opera BlueHDi 130, DS 7 Saint Exupery BlueHDi 130, DS 7 Etoile BlueHDi 130, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300, DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360, DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modellerinde çeşitli seçenekler unulacak.

  • DS 7'nin Opera BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleriyle sunuluyor.
  • DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 1 milyon 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 550 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneği sunulurken, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 400 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas imkanı tanıyor.

 

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SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Emlak Konut'tan (EKGYO) kar payı kararı
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