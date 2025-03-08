DS Automobiles, Mart kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS 7 Opera BlueHDi 130, DS 7 Saint Exupery BlueHDi 130, DS 7 Etoile BlueHDi 130, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300, DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360, DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modellerinde çeşitli seçenekler unulacak.

DS 7'nin Opera BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleriyle sunuluyor.

DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 1 milyon 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 550 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği seçeneği sunulurken, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 400 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas imkanı tanıyor.