DS Automobiles mayıs kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 550 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 versiyonunda 1 milyon 100 bin liraya 12 ay 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.