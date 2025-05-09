ARA
DOLAR
38,75
0,30%
DOLAR
EURO
43,79
0,98%
EURO
GRAM ALTIN
4159,19
1,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
9382,31
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DS Automobiles mayıs kampanyasını duyurdu

DS Automobiles, mayıs ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

09 Mayıs 2025 | 11:20
DS Automobiles mayıs kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 550 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 versiyonunda 1 milyon 100 bin liraya 12 ay 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
     
0
  • ALTIN GRAM - TL 4159,19 1,27%
  • ALTIN ONS 3337,52 0,95%
  • BIST 100 9382,31 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,907 -0,684%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39225 -0,01436%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,75 1,2602%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7503 0,3006%
  • EURO/DOLAR 1,1287 0,5268%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7865 0,9775%
  • STERLIN/DOLAR 1,33108 0,49641%
Borsa Haberleri
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL